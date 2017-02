Herausforderung gemeistert Für die Schwimmer des TV Bühl waren die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Neuenburg eine besondere Herausforderung. Die Athleten - sonst immer als Einzelkämpfer am Start - mussten hier für die Teamwertung ihr Bestes geben. Je zwei Starter eines Teams schwimmen dabei alle offiziellen Strecken. Die Zeiten werden in Punkte umgerechnet und addiert. Am Ende wurden die Anstrengungen der Mannschaft mit 11729 Punkten und der Goldmedaille belohnt. Für die Schwimmer des TV Bühl war in diesem Jahr nur das Frauenteam in Neuenburg am Start, das in der Badenliga vertreten ist. Die noch junge Mannschaft mit Giulia Goerigk, Sarah Hauser, Marie Stange (alle Jahrgang 2002), Nathalie Gutheil, Emely Kölmel (beide 2003), Julia Kusserow, Philippa Seiler (beide 2004) und Hanna Seiter (2005) habe mit Carla Wolf (1997) die perfekte Verstärkung bekommen, teilt der Verein mit. Wolf trainiere wegen ihres Studiums nur unregelmäßig in Bühl, halte dem Verein für den Mannschaftswettkampf aber immer noch die Treue. Sie trat als starke Schmetterlingsschwimmerin über 100 Meter und 200 Meter in ihrer Spezialdisziplin an, dazu über 200-Meter-Lagen und 50-Meter-Freistil, was wichtige Punkte brachte. Giulia Goerigk und Nathalie Gutheil mussten die anstrengenden 400-Meter-Lagenstrecken abdecken und weitere Punkte über die Freistil- und Rückendistanzen sammeln. Emely Kölmel wurde in ihrer Topdisziplin über 100- und 200-Meter-Brust eingesetzt, dazu über 200-Meter-Schmetterling und -Freistil. Marie Stange kam als Sprinterin über 50-Meter- und 100-Meter-Freistil sowie über 100-Meter-Rücken zum Einsatz. Julia Kusserow punktete über 100 Meter und 200-Meter-Rücken, dazu über 100-Meter-Brust. Sarah Hauser pflügte sich über 100-Meter-Schmetterling durchs Wasser. Die 800-Meter-Freistil übernahmen Philippa Seiler und Hanna Seiter. Letztere konnte auch über 200-Meter-Brust noch zum Gesamtergebnis der Bühler beitragen. Insgesamt 11729 Punkte verbuchten die starken Bühler Athletinnen auf ihr Punktekonto. Damit hatten sie mehr als 1000 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. In der Fernwertung mit anderen Vereinen der Baden- und der Württembergliga reichte es jedoch nicht ganz zum Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg. Cheftrainer Rudi Schulz zeigte sich dennoch mit dem Abschneiden seines noch jungen Teams zufrieden. (red)

