Wasserbüffel trockengelegt

Als es drauf ankam, behielt Daniel Grimm die Nerven: Exakt zwei Minuten vor dem Ende sprintete der Sandweierer Spielmacher nach einem Gegenstoß über die Platte und feuerte den Ball trotz Bedrängnis zum 25:23 in die Maschen - und sorgte für einen ersten Jubelsturm auf der Tribüne der Rheintalhalle. Auch nach dem Anschluss des Oberliga-Konkurrenten HSG Konstanz II war es Grimm, der 30 Sekunden vor Schluss einen Abpraller zum 26:24 ins Netz knallte und den Heimsieg der Handballer in Grün-Weiß eintütete.

Ralf Ludwig musste hernach erstmal kräftig durchschnaufen: "Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine sehr robuste Deckung", sagte der TVS-Trainer und sprach von einem "echt zähen Ding". Ohne ihr Maskottchen - der "Sandweierer Sandhas" lag krank im Bett - fanden die Hausherren überhaupt nicht in die Spur. Unnötige Ballverluste, mittelmäßige Wurfauswahl und die beinahe schon obligatorisch schlechte Chancenverwertung - unter anderem Grimm, aber auch seine Sandweierer Kollegen ließen einige freie Bälle liegen - sorgten dafür, dass die Gäste mit 6:2 (13.) vorn lagen.

Während Mittelmann Johannes Heiß einen unglücklichen Auftritt hinlegte, hielten der starke Simon Bornhäußer, Markus Koch, der am Vormittag noch als Speerwerfer für die LG Offenburg im Einsatz war und das Gerät auf 67,94 Meter katapultierte, vor allem aber der glänzend aufgelegte Thilo Hafner im Tor den Rückstand in erträglichen Maßen. "Thilo hat uns in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten", war Ludwig nach der Partie denn auch voll des Lobes für seinen Torhüter. Dennoch lagen die Gäste vom Bodensee zur Pause mit 13:10 in Front.

Nach dem Wechsel erwischte der TVS den besseren Start und stellte zügig den Anschluss her (13:14/35.). Eine doppelte Überzahl sorgte dann für die Wende: Gegen nur vier Konstanzer Feldspieler nutzte der TVS die Räume geschickt und drehte das Ergebnis zum 16:14 (37.). Von da an war es ein Duell auf Augenhöhe, wobei die zweitligaerfahrenen Benjamin Schweda, Marius Oßwald und Felix Krüger die TVS-Defensive immer wieder vor Probleme stellten. Gerade Oßwald und Krüger erinnerten dabei nicht unbedingt an Konstanzer Seehasen, sondern eher an ausgewachsene Wasserbüffel, denen man sich besser nicht in den Weg stellen sollte.

Die Sandweierer Abwehr-Asse Franz Henke, Sebastian Wichmann und Max Mitzel taten es dennoch, was Ludwig nicht unkommentiert lassen wollte: "Kompliment an meine Abwehr!" Aus dieser stabilen Defensive heraus legten die Hausherren in der Folge meist ein Tor vor, Konstanz glich stets aus - bis Daniel Grimm nach einem Ballgewinn den Turbo einlegte und vor dem Tor die Nerven behielt.

TV Sandweier: Hafner, Horn - S. Bornhäußer 7, Koch 6, Fritz 5/1, Grimm 3, Mitzel, Schuster je 2, F. Henke 1, Wichmann, K. Bornhäußer, Schulz, Unser, Heiß.

HSG Konstanz II: Wolf, S. Gemeinhardt - Oßwald, Krüger je 6, Wendel 5, Meiners 2, Löffler, Schweda, Schad, Portmann, Hummel je 1, Eblen.

Schiedsrichter: Denzinger/Hägele (Altbach) - Zuschauer: 500 - Zeitstrafen: 5/3.