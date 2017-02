Treffer ins Herz

und Frank Ketterer

Das Szenario ähnelte jenem der Vorwoche, nur das Ende war noch deutlich bitterer: Genau wie sechs Tage zuvor beim 1:1 in Bochum war der Karlsruher auch am Samstag im Gastspiel beim TSV 1860 München in Führung gegangen, auch diesmal brachte er sie nicht über die Runden. Schlimmer noch: Gegen die Löwen gaben die Badener nicht etwa wie gegen den VfL erst spät den Sieg aus der Hand, sondern auch noch das Remis. In der fünften Minute der Nachspielzeit traf Löwen-Kapitän Kai Bülow per Kopf zum 2:1-Sieg für die Seinen - und mit diesem mitten ins Herz der Karlsruher.

Viel schlimmer kann man nicht verlieren, entsprechend geknickt schlichen die Badener vom Platz. Auch am Tag danach hatten sie sich von diesem fulminanten Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht erholt. "Die Mannschaft war so niedergeschlagen, auch heute Morgen noch. So habe ich sie noch gar nicht kennengelernt", stellte Mirko Slomka gestern denn auch fest. Für den 49-Jährigen war es die erste Niederlage im dritten Zweitligaspiel als KSC-Trainer. Und durchaus eine mit Folgen. Denn kurz vor dem Siegtreffer der Münchner sah Grischa Prömel die Gelb-Rote Karte (93.) und wird damit im Heimspiel nächsten Sonntag gegen Union Berlin ebenso fehlen wie Hiroki Yamada, der sich nach gut einer Stunde seine fünfte Gelbe Karte eingehandelt hatte.

Gestern war es allein dem 3:1-Sieg der "Unioner" gegen Arminia Bielefeld zu verdanken, dass der KSC nicht auf den Relegationsplatz abgerutscht ist. Der 2:0-Sieg des FC St. Pauli gegen Dynamo Dresden hat die Lage am Tabellenende dennoch prekärer gemacht.

Dass die Trauben in München am Samstag hoch hängen würden, deutete sich schnell an. Die Gastgeber ließen vom Anpfiff weg keinen Zweifel daran, dass sie sich für das am Mittwochabend erlittene Pokalaus rehabilitieren und ihren unteren Tabellennachbarn mit einem Sieg abschütteln wollten. Die Wildparkprofis, bei denen Enrico Valentini links für den gelbgesperrten Dennis Kempe verteidigte und Jonas Meffert für Fabian Reese in die Startelf gerutscht war, hatten recht bald große Probleme mit den TSV-Angreifern Amilton und Lumor und liefen mehrfach Gefahr, in Rückstand zu geraten. Unter anderem traf Felix Uduokhai bereits nach zehn Minuten nach einer Ecke für die "Sechzger" nur den Pfosten (10.). Die Offensivbemühungen des KSC blieben deweil meist schon im Ansatz stecken. Dessen ungeachtet führten die Badener zumindest bei den Eckbällen nach 45 Minuten mit 5:2. Und siehe da: Nach ihrer sechsten Ecke gingen die Karlsruher durch das zweite Saisontor von Jordi Figueras prompt in Führung (48.).

Diese hatte jedoch keine zehn Minuten bestand. "Löwen"-Oldie Ivica Olic (37) stellte Sekunden nach seiner Einwechslung den Ausgleich her (57.), den traurigen Rest aus Karlsruher Sicht besorgte dann bekanntermaßen Bülow in der Nachspielzeit.

"Den Ausgleich kann man besser verteidigen - das 2:1 auch", ärgerte sich Slomka über beide Treffer. "Da haben wir eine Sekunde die Wachsamkeit verloren - das geht in der Zweiten Liga nicht. Da muss man konzentriert bleiben, sonst kann man nichts mitnehmen", bekrittelte er. Doch auch im Spiel nach vorne waren die Wildparkprofis wieder einmal "nicht konsequent genug", wie Valentini hernach einräumte: "Bis 25 Meter vor dem gegnerischen Tor war das okay. Dann aber haben wir unsere Angriffe nicht gut ausgespielt."