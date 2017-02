Den Wind aus den Segeln genommen

Die Aufstellung der Hausherren hatte gleich mehrere Überraschungsmomente. Bartosz Kaczmarek war zwar einsatzbereit, aber trotzdem lief Tim Stöhr erneut als Libero auf. Außerdem rutschte Felix Orthmann auf die Position Annahme/Außen, weil Ilya Zhilin einfach nicht richtig fit zu werden scheint und gegen Solingen geschont werden konnte.

Dies hatte jedoch zur Folge, dass die ohnehin schon anfällige Bühler Annahme noch mehr Probleme bekam. Zeitweise wurde Orthmann aus der Annahme ganz heraus genommen und lediglich Jens Sandmeier unterstützte Stöhr dabei, die gegnerischen Aufschläge zu entschärfen. Sandmeier geriet somit schnell ins den Fokus des Gegners, fast zwei Drittel aller Aufschläge kamen auf ihn. "Das war durchaus schwierig für ihn, aber da muss er eben durch", befand Wolochin, zumal Sandmeier im Angriff kaum wegzudenken ist.

Hinzu kam, dass Bühl mit seinem starken Blockspiel dem Gegner deutlich den Wind aus den Segeln nahm. Im ersten Satz stand es schnell 10:3 für die Gastgeber, die es danach allerdings versäumten, den Druck hoch zu halten. Der Schlendrian schlich sich ein, im Angriff wurde nicht mehr ganz so konsequent gepunktet und Solingen schaffte es seinerseits, mit guten Aufschlägen den Bühler Schwung zu stören. Solingens Routinier Oliver Gies sorgte mit einer Aufschlagserie dafür, dass die Gäste beim 13:13 den Ausgleich schafften und Bühl schien tatsächlich zu wackeln. Doch satt weiter Druck aufzubauen, häuften sich wieder die Fehler. Die Bühler fanden so schnell zurück zu ihrem Spiel und ließen nichts mehr anbrennen.

Doch Solingen schien vom Verlauf des ersten Satzes angestachelt und schaffte es im zweiten Satz immer wieder, selbst in Führung zu gehen. "Da hatten wir es in der Hand", befand Gästetrainer Justin Wolff und ärgerte sich über Nachlässigkeiten in der Feldabwehr.

"Die vermeintlich leichten Bälle hätten wir häufiger holen müssen", war er insgesamt mit dem Spiel seiner Mannschaft aber zufrieden. "An zwei, drei Stellschrauben müssen wir noch drehen." Dass Bühl im Angriff überlegen sein würde, sei von vorne herein klar gewesen. Doch dass auch die Feldabwehr deutlich besser funktionierte, dürfte entscheidend gewesen sein.

Ähnlich sah es wohl auch der neue Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani, der seine Tour durch die Bundesligahallen ausgerechnet in Bühl begann. Der frühere Weltklassespieler, der mit Italien mehrere Welt- und Europameisterschaften gewann, war angetan von dem was er sah. "Bühl war gut", befand er und vor allem Bühl Libero Tim Stöhr schien ihm gefallen zu haben. "Interessant", nannte er dessen Leistung, vielleicht auch für Wolochin ein Hinweis, wohin langfristig die Entwicklung im Team gehen könnte.

Zunächst aber geht der Blick in Richtung kommende Partien. Drei Auswärtsspiele in Folge gilt es für die Bühler zu absolvieren, zwei davon am kommenden Wochenende in Königs Wusterhausen und Berlin. (win)