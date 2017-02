Braun sprintet zu Doppelsieg

Erfolgreichster Kreisathlet am ersten Wettkampftag war U-20-Sprinter Joshua Braun vom SR Yburg Steinbach mit zwei Goldmedaillen. Schon in den Vorläufen über 60 Meter zeigte der Schützling von Trainer Michael Schlicksupp in 7,07 Sekunden die deutlich schnellste Zeit. Im Finale konnte sich Braun dann noch steigern und holte sich in 7,03 Sekunden seinen ersten Titel. Vizemeister und Dauerkonkurrent Raphael Thoma (Offenburg; 7,17) lag deutlich zurück. Drei Stunden später kniete Joshua Braun erneut im Startblock im Kampf um den Titel über 200 Meter. Der Schönborner Leon Dammert hatte im ersten Lauf in 23,38 Sekunden die bis dato schnellste Zeit vorgelegt. Der Steinbacher hatte in seinem Lauf keine Mühe, dies zu übertreffen. In 22,70 Sekunden lief er souverän zu seiner zweiten Goldmedaille.

Eine außergewöhnliche Leistung vollbrachte Brauns Vereinskamerad Nico Maier beim Kugelstoßen der U18. Trotz einer Entzündung in seiner linken Stoß-Schulter wollte er unbedingt teilnehmen. So wechselte er kurzerhand die Stoßhand und stellte sich mit der "schwachen" rechten den Mitstreitern. Und auch die reichte für den 18-Meter-Mann, um die Konkurrenz zu dominieren. Im ersten Versuch beförderte Maier die Fünf-Kilo-Kugel auf 14,17 Meter, im sechsten steigerte er die Weite noch auf 14,35 Meter. Damit holte er sich die erhoffte Goldmedaille. Ebenfalls souverän zum Titel sprang Paul Stößer von der LAG Obere Murg.

Der Stabhochspringer begann bei 3,40 Metern, als die übrigen Konkurrenten bereits ausgeschieden waren. Den Sieg hatte er damit schon sicher. Die anschließenden 3,50 Meter überflog der Murgtäler im zweiten Versuch, die Einstellung seiner Besthöhe von 3,60 Metern klappte nicht mehr. Lukas Girarde (SR Yburg) lief bei den Jungs U18 über 800 Meter zur Vizemeisterschaft. In 2:11,83 Minuten musste er sich nur dem favorisierten Tim Assmann (Villingen; 2:05,87) geschlagen geben. Philipp Händel (TV Bühlertal) landete beim Weitsprung U18 auf dem Bronzerang. 6,07 Meter aus dem zweiten Durchgang waren seine größte Tagesweite. Ebenfalls Bronze gab es für Maxim Weber (TV Bühl). Über 400 Meter U20 erzielte er 57,46 Sekunden.

Bei den Mädchen kletterte Leia Braunagel (U18) als erste auf das Treppchen. Beim Ku-gelstoßen erreichte die Top-Diskuswerferin 13,77 Meter und sicherte sich damit Silber. Gleich zwei Kreisathletinnen kamen über 1500 Meter der Klasse U18 in die Medaillenränge. Celine Kistner (LG Hardt) musste sich in einem spannenden Duell erst im Schlussspurt in 5:01,68 Minuten hauchdünn der Weinheimerin Judith Kadel (5:01,07) geschlagen geben. Bonze ging dahinter an Christine Vollmer (TV Bühl) in 5:13,10 Minuten. Für das einzige Edelmetall bei den U-20-Mädchen sorgte Tamara Kobialka (TV Iffezheim). Die Kugelstoßerin erzielte gleich im ersten Versuch 11,14 Meter und wurde damit Dritte. Weiterer Bericht folgt.(rawo)