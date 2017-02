Panthers beißen wieder kräftig zu

SG Steinbach/Kappel. II -

Muggensturm/K. II 24:32.

Der Gastgeber verschlief die erste Halbzeit komplett. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff wurden zu viele einfache Fehler gemacht. Nach fünf ausgeglichenen Minuten (4:5) fanden die Hausherren fortan trotz verschiedener Abwehrformationen kein Mittel, um den Tabellenführer am Torwurf zu hindern. So stand es zur Halbzeit 11:21. Im zweiten Abschnitt wandelte sich das Bild ein wenig. Steinbach war in der 44. Minute wieder auf fünf Tore dran (19:24). Mehrere Zeitstrafen verhinderten dann aber eine Fortsetzung der Aufholjagd.

Tore für Steinbach: Seebacher 8/2, Müller 4/1, Schreck, Oser, Höll, Krumbacher je 2, Hochstuhl, Gangloff je 1 - für Muggensturm: Haller 8/2, Wagner 7, P. Freyer 6/2, Hofacker 3, Dey, Lehmann, Quintieri je 2, Krauth, Herrmann je 1.

Muggensturm/Kupp. III -

Panthers Gaggenau 21:33.

Vom Anpfiff weg setzten zunächst die Gastgeber Akzente (6:3). Beim 10:10 schafften die Panthers erstmals wieder den Ausgleich, mit 12:12 wurden die Seiten gewechselt. Als wertvoll erwies sich die Pause für die Gäste, als verheerend für die SG. Während die Murgtäler eine deutliche Leistungssteigerung an den Tag legten, agierten die Hausherren nun schwach, was die Panthers nutzten, um auf 12:22 davonzuziehen. So kippte das Spiel und fand einen klaren Sieger.

Tore für Muggensturm: Jung 6, Bukovic 3, Unser 3/2, Hoppe, Jülch, Müller je 2, Moos, Weiler, Ziegler je 1 - für Gaggenau: Friedrich 7, Koinzer 7/1, Deck 4, T. Kohlbecker 4/2, Isufi, Lang, Straub je 3, Kraft 2.

TS Ottersweier II -

SG Freudenstadt/B. 33:20.

Wie schon gegen die Panthers war die Defensive der Schlüssel zum Erfolg. Die TSO-Abwehr stand blendend und ließ nur 20 Tore zu. Bereits nach zehn Minuten deutete sich an, wohin die Reise gehen würde (6:2). Die SG fand im Angriff keine Mittel, um die TSO zu gefährden und zeigte ihrerseits nicht die beste Abwehrleistung. Zur Halbzeit stand es 22:12, was gleichbedeutend mit der Vorentscheidung war. In Hälfte zwei schaltete die TSO nach weiteren starken zehn Minuten einen Gang zurück.

Tore für Ottersweier: Moser 8, Pfeiffer 5/2, Hörth, T. Röll, T. Seiler je 4, M. Röll 3, M. Seiler, Krumpolt je 2, Burger 1 - für Freudenstadt: M. Bauer 9/5, K. Bauer 4, Müller 3, Schwab 2, Kieninger, Baur je 1.

Phönix Sinzheim II -

HSG Hardt II 28:26.

Nach vier Spielen ohne Sieg fuhr der BSV erstmals wieder zwei Punkte ein. Dafür war aber ein Kraftakt in der zweiten Halbzeit notwendig. Die Gäste hielten vom Start weg dagegen (8:8). Oberwasser verspürte die HSG anschließend mit drei Toren in Folge, zur Halbzeit stand es 10:14. Doch der Vorsprung schrumpfte binnen Minuten (17:17/38.). Danach konnten die Gäste nicht mehr in Führung gehen, seines Sieges sicher konnte sich der BSV aber auch beim 23:20 (49.) noch nicht sein. Zwei Tore in Folge zum 27:23 (57.) brachten dann Gewissheit.

Tore für Sinzheim: Meier 10/5, B. Huck 4, Reiß, Vogel je 3, A. Huck 3/1, Weis 2, Richter 2/1, Gehring 1 - für Hardt: Bertsch 8/3, Schilling 4, Dürrschnabel, Stolz, Hofmann je 3, Berndt, Rau je 2, Echle 1.

TuS Helmlingen II -

Memprechtshofen 31:21.

Die erste Halbzeit verlief lange ausgeglichen. Bis zum 11:11 (27.) begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, erst dann konnten sich die Gastgeber bis zur Pause (14:11) eine kleine Führung erspielen. Nach Wiederbeginn bauten sie den Vorsprung über 18:13 auf 23:15 (44.). Erst ganz am Ende (29:21) wurde es zweistellig.

Tore für Helmlingen: F. Fritz 11/5, Graf 4, T. Fritz, Rexer, Posavec je 3, Lauppe, Zervas je 2, König, Karch, Ratey je 1 - für Memprechtshofen: Urban 8/1, Geibel 5, Weger, Lacker, Neuschütz, Kleinwächter je 2.

In der Kreisklasse A gewann der TV Sandweier III gegen Sinzheim III mit 26:18. Damit ist für den TVS der Weg zur Meisterschaft geebnet. In der Frauen-Bezirksklasse kassierte die Sinzheim II im elften Spiel ihre erste Niederlage. Der SG Baden-Baden II musste sich der Primus mit 23:28 geschlagen geben. (maha)