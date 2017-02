Das Golden Girl in Ringelsocken

Heide Ecker-Rosendahl hat ihre Ringelsocken wieder - pünktlich zum Geburtstag. "Der Hersteller aus dem Allgäu hat mir zehn Paar geschenkt", sagte die Doppel-Olympiasiegerin vor ihrem heutigen 70. Geburtstag: "Dafür wurde extra die alte Nähmaschine aus dem Museum geholt." Die 50 rot-weißen Strümpfe von damals hatten nur bis zum "Karriereende gereicht". Nickelbrille, wehendes Haar und natürlich die berühmten Ringelsocken - so stürmt Heide Ecker-Rosendahl 1972 bei den Olympischen Spielen in München in die Herzen der Deutschen. Im Weitsprung holt die damals 25-Jährige mit Gold die erste westdeutsche Medaille überhaupt beim olympischen Heimspiel, den meisten bleibt aber ihr legendärer Lauf zum Staffel-Triumph gegen die DDR im Gedächtnis. Heide Rosendahl, wie sie damals noch hieß, auf den letzten 100 Metern gegen Renate Stecher, seinerzeit die schnellste Frau der Welt, BRD gegen die DDR. Großer Sport, große Politik. "Aber den Gedanken Ost-West hatten wir 1972 gar nicht, ich jedenfalls habe diese politische Dimension nicht gespürt", sagte Ecker-Rosendahl. Und doch lässt dieser Triumph sie zum Star der Spiele werden. Dabei strahlt für die Mutter des ehemaligen Stabhochspringers Danny Ecker ihr Silber aus dem Fünfkampf noch glänzender. "Vom Herzen her war ich Mehrkämpferin", sagte sie: "Obwohl es nur Silber wurde, war das der schönste Wettkampf." Natürlich hat sie die Schrecken von damals nicht vergessen, das Palästinenser-Attentat auf Israels Olympiamannschaft. Sie selber erhielt danach auch eine Morddrohung und zog mit ihrem späteren Ehemann John, einem ehemaligen Basketballer, ins Hotel. Die Spiele fortzusetzen, hielt sie stets für die richtige Entscheidung: "Ich war für den Kampf auf der Laufbahn - gegen Mord und Totschlag." Nur ein Jahr nach München und ihrem Lauf für die Ewigkeit macht Ecker-Rosendahl mit nur 26 Jahren Schluss mit der Leichtathletik. "Wir durften mit dem Sport keinen Pfennig Geld verdienen", sagte sie: "Und ich wollte auch eine Familie gründen." Sie heiratete John, ihre zwei Söhne David und Danny schenkten ihr vier Enkelkinder. Ob es eine große Party zum Geburtstag gibt, weiß sie noch nicht. "Mein Mann hat nur gesagt, ich müsste zu Hause sein und mich ein bisschen nett anziehen", sagte die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse, die sich neben dem Beruf (Diplom-Sportlehrerin) auch stets sozial engagierte. Zuletzt ist es der Sportlerin des Jahres von 1970 und 1972 "schwergefallen", die Leichtathletik mit Begeisterung zu verfolgen. Themen wie Korruption im Weltverband IAAF und Doping "verderben mir schon ganz schön den Spaß daran". Auch die Entscheidung des IOC mit Thomas Bach an der Spitze, Russland nicht komplett von den Spielen in Rio auszuschließen, kann Heide Ecker-Rosendahl nicht verstehen: "Ich habe mich schon sehr gewundert, warum man sich nicht konsequent gegen Russland entschieden hat. Das hat dem olympischen Sport geschadet."(sid)

