Altmann krönt sich zur Königin

Herausragende Mehrkampfqualitäten zeigte Hanna Altmann als "Königin der W-14-Athletinnen" mit dem Gewinn von vier Goldmedaillen. Über 60 Meter Hürden lief sie in 9,43 Sekunden zum Sieg, im Fünfersprunglauf, der Vorstufe zum Dreisprung, reichten ihr 15,73 Meter für Gold. Im sechsten und letzten Weitsprung überflügelte Altmann die Konkurrenz und sprang mit 5,10 Metern von Platz sechs aus eins. Über 60 Meter kürte sich die Yburg-Athletin in 8,23 Sekunden zur neuen Sprintmeisterin.

Einen sehr guten Tag erwische auch Niklas Huber: Dreimal Gold und einmal Bronze gab es für den M-15-Athleten. Den Anfang machte er beim Hürdensprint, wo er die 60 Meter in 8,67 Sekunden bewältigte und souverän seinen ersten Titel holte. Beim Fünfsprung packte er mit glatten 19,00 Metern eine ganz starke Weite aus und gewann mit respektablem Vorsprung vor seinem Steinbacher Vereinskollegen Lars Lawo (17,13). Die knappste Entscheidung gab es über 60 Meter: In 7,46 Sekunden holte Huber seine dritte Goldmedaille. Nicht ganz zufrieden war der Steinbacher mit seinen 5,50 Metern im Weitsprung, die am Ende war den Bronzerang bedeuteten. Auch Lawo konnte noch eine Bronzemedaille abholen: Über 800 Meter in 2:21,83 Minuten.

Als Doppelsiegerin konnte sich Vanessa Kobialka (W15) vom TV Iffezheim in die Ergebnislisten eintragen. Beim Diskuswerfen schleuderte sie die Ein-Kilo-Scheibe auf die Siegerweite von 32,79 Metern. Beim anschließenden Kugelstoßen machte die Iffezheimerin mit 12,39 Metern das Double perfekt.

Sprintsiegerin der Mädchen W15 wurde Dana Lang vom SR Yburg. Nach den Vorläufen hatte sie in 8,11 Sekunden die schnellste Zeit über 60 Meter stehen und im Finale konnte sie diese Zeit wiederholen und sich knapp gegen die Karlsruherin Janine Winterbauer (8,14) durchsetzen. Beim Fünfersprunglauf gab es einen Doppelsieg für die erfolgreichen Steinbacherinnen. Rachel Fruchtmann gewann mit 17,13 Metern hauchdünn vor Gloria Antonaci, die mit 17,12 Metern nur einen Zentimeter zurück lag. Über 60 Meter Hürden musste sich Fruchtmann in 9,27 Sekunden nur Janine Winterbauer (9,02) geschlagen geben und holte Silber. Beim Weitsprung vervollständigte Fruchtmann ihren Medaillensatz und holte mit 5,12 Metern Bronze. Sophia Strecker (Steinbach) holte sich mit Bestleistung von 1,61 Metern den Titel im Hochsprung.

Zwei Medaillen gab es für die Kreisathletinnen über 800 Meter der Mädchen W14. Sophia Seiter (TV Bühl) setzte sich in einem spannenden Endlauf in 2:31,05 Minuten durch. Auf dem dritten Platz landete in 2:33,94 Minuten Lisa Merkel (Steinbach). Ebenfalls Bronze ging beim Kugelstoßen W14 nach Steinbach: Lia Bondar erzielte 9,55 Meter.

Gold im Speerwerfen der Jugend M14 holte sich Jonathan Bertele vom TV Bühlertal. Nach 35,40 Metern im zweiten Versuch lag er bis zum sechsten Durchgang in Führung. Dann übertrumpfte ihn der Heidelberger Timo Quartini mit 36,63. Doch Bertele zeigte sich auch psychisch topfit und konterte mit einer Steigerung auf 37,33 Meter. Jona Fruchtmann (Steinbach) gewann mit dem Diskus mit 30,16 Metern die Vizemeisterschaft in M14. Für die einzige Hammerwurfmedaille sorgte Benjamin Strobel (LAG Obere Murg) mit 37,67 Metern als Vizemeister (M15). Fabian Haedecke (Steinbach; M14) landete zwei Mal auf dem Bronzeplatz. Über 800 Meter wurde er in einer knappen Entscheidung in 2:24,81 Minuten ebenso Dritter wie beim Fünfersprunglauf mit 15,67 Metern. (rawo)