Rebensburg hat großen Nachholbedarf

Auch in St. Moritz hatte Rebensburg vier Chancen auf eine WM-Plakette. Doch nach Rang vier im Super-G enttäuschte sie als Abfahrtselfte, und im Team Event kam das Aus erneut im Achtelfinale. Es bleibt noch eine Chance, heute (9.30/13 Uhr, ARD und Eurosport) im Riesenslalom. "Die Vorfreude ist definitiv da", sagt Rebensburg. Die 27-Jährige lächelt, aber dieses Lächeln wirkt gequält. Den vierten Rang zum Auftakt kann sie trotz eines Fahrfehlers noch unter Pech verbuchen, aber die Abfahrt schockt sie, Rebensburg spricht von einem "Rätsel". Sie grübelt, stellt alles in Frage. Ihre Unsicherheit versucht sie, mit Humor zu überspielen. "Ich habe schon überlegt heimzufahren, weil die Motivation gar nicht mehr da ist", sagt sie.

Rebensburg glaubt, dass sie die Wende trotz allem schaffen kann - gerade im Riesenslalom, ihrer früheren Spezialdisziplin. Doch die Ergebnisse in diesem Winter machen nicht nur Mut: 19, 23, 7, 3, 5, 10. "Die sechs Richtigen wären sechsmal die eins gewesen", sagt sie, "aber das hat sich so nicht ergeben". Zuletzt, beim zehnten Rang am Kronplatz, habe sie aber wieder das Fahr-Gefühl gehabt, "nach dem ich mich in den letzten Wochen gesehnt habe". Jetzt, sagt Rebensburg, "fühle ich mich im Riesenslalom wieder wohl".

Das liegt auch daran, dass sie im Materialbereich nach langer Suche die Lösung gefunden zu haben glaubt. Doch in St. Moritz scheint seit Tagen die Sonne, die Pisten leiden und alles ist wieder komplizierter geworden. Außerdem ist die Konkurrenz stärker als in den Speed-Disziplinen. Da ist Tessa Worley, französische Team-Weltmeisterin, dreimal Erse, dreimal Zweite im Weltcup. Da sind die Italienerinnen, die mit vier Fahrerinnen auf sieben "Stockerl"-Fahrten kommen. Und da ist die Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin (USA), Gewinnerin der beiden "Riesen" in Semmering. Sie rechne sich "Gold-Chancen aus", sagt sie. Shiffrin ist in St. Moritz noch kein Rennen gefahren, und doch ist sie bei der WM allgegenwärtig. Nach der schweren Verletzung von Titelverteidigerin Lara Gut (Schweiz) fiel ihr der Gesamtweltcup in den Schoß. Sie ist noch keine 22 Jahre alt und hat neben zweimal WM- und einmal Olympia-Gold 28 Weltcuprennen gewonnen.(sid)