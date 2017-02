Rucki Zucki zum Derbysieg

Kommende Woche übernehmen Hexen, Gardemädels und Guggemusik-Kombos endgültig das Kommando - auch in den Sporthallen der Region. Doch bevor die Südbadenliga-Handballer ihre traditionelle Fasnachtspause einlegen, stimmen die SG Muggensturm/Kuppenheim und der BSV Phönix Sinzheim ein sportliches Humba Täterä an: In der Kuppenheimer Schulsporthalle steigt am Sonntag das brisante Bezirksderby.

Nach der deutlichen Hinspielniederlage, als Phönix die SG mit einem schmissigen Rucki Zucki aus der Fremersberghalle gefegt hat, sowie den Pleiten gegen die Aufstiegskonkurrenz aus Altenheim und Steißlingen will MuKu nun gehörig auf die Pauke hauen: "Wir wollen endlich auch mal ein Topspiel gewinnen", betont Trainer Kalman Fenyö. Das würde beim eigenen Anhang nicht nur aus Prestigegründen für Konfetti-Stimmung sorgen, die SG um Spielführer Ricardo Hörth könnte durch einen Derbyerfolg auch ein kleines Polster auf den drittplatzierten TuS Altenheim herauswerfen, an Platz eins, auf dem derzeit der TuS Steißlingen thront, denkt Fenyö derzeit nicht: "Das haben wir ja nicht mehr selbst in der Hand." Einen Tusch verdiente sich sein Team allerdings vergangene Woche beim Sieg in Meißenheim. Fenyö: "Das war sehr positiv." Als Stimmungskanonen erwiesen sich dabei Felix Kracht und Daniel Schunk, die beide siebenfach einnetzten. Der Derbyeinsatz von Mathias Herbst ist derweil mehr als fraglich, Jan-Philipp Valda wird am Tag nach dem Lokalkracher am Meniskus operiert und spielt nur "wenn er sich gut fühlt", so Fenyö.

Bei den Gästen um Toni Lauffenburger herrscht derweil schon deutlich vor Aschermittwoch Katerstimmung: Bei den Niederlagen in Kenzingen und zuletzt zu Hause gegen den TV Oberkirch präsentierte sich Phönix wie ein Team mit Oberliga-Ambitionen, das sich aber als graue Südbadenliga-Maus verkleidet hat. "Keine Frage, wir müssen uns künftig besser präsentieren", fordert Frank Schulmeister. Nach seinem krankheitsbedingten Ausfall am vergangenen Wochenende wird der Phönix-Trainer am Sonntag wieder selbst an der Seitenlinie stehen und das Auftreten seiner Mannschaft mit Argusaugen beobachten. Mit dem Gegner will er sich hingegen eher am Rande beschäftigen: "Wir müssen auf uns schauen und endlich mal von der ersten bis zur 60. Minute dagegenhalten und notfalls auch dazwischenhauen." Schulmeister denkt dabei auch über personelle Konsequenzen nach - selbstredend ohne Namen zu nennen: "Es werden Leute spielen, die alles geben, sich den Hintern aufreißen und nicht nur schön spielen wollen."

Karnevalsstimmung herrschte derweil zuletzt beim TuS Helmlingen, der am vergangenen Wochenende das Topteam aus Altenheim gehörig abgewatscht hat. Nach dem Derbykracher steht nun mit dem Duell beim TuS Steißlingen erneut eine schwere Aufgabe an. Helmlingen ist auswärts zwar eine Macht, beim Tabellenführer im Hegau ist für eine weitere Party aber nochmal eine Leistungssteigerung vonnöten.