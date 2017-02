Hoffen auf den Handball-Gott

Während am Sonntag noch der Stolz auf eine klasse Leistung gegen ein Oberliga-Topteam überwog, hat sich bei den Handballerinnen dermittlerweile etwas Ernüchterung breitgemacht. Nach dem Spiel des Aufsteigers bei der TSG Ketsch II, in dem man am Drücker war, aber etwas unglücklich mit einem Tor verlor, "waren alle etwas aufgedreht. Jetzt trauern wir eher der verpassten Chance hinterher", wie Arnold Manz, sportlicher Leiter der SG, gesteht. Zwei Lattentreffer und drei hochkarätige, aber verballerte Gelegenheiten in den Schlussminuten sind an der Gemütslage sicherlich nicht ganz unschuldig. Viel Zeit für Trübsal bleibt aber nicht, denn am Sonntag steht mit dem Duell gegen Donzdorf ein schweres Heimspiel an. Die Gäste kämpfen sportlich zwar ums Überleben, von der Tabellensituation will man sich im Rebland aber nicht blenden lassen. "Einiges spricht für den Gegner", sagt Manz und denkt dabei in erster Linie an den deutlichen Donzdorfer Heimsieg gegen Primus Metzingen. Immerhin kann die SG, bei der Verena Keller nach ihrem zweiten Kreuzbandriss immer besser in Tritt kommt, aus dem Vollen schöpfen.

"Sehr, sehr zufrieden" ist derweil Torsten Falk, Trainer der TS Ottersweier. Im Heimspiel gegen St. Leon zeigte seine Mannschaft "eine Topleistung. Leider hat es nicht zu Punkten gereicht". Doch wenn es nach Falk geht, dürften zu den bisher zwei Zählern bald weitere hinzukommen: "Wenn es mit dieser Steigerungsrate weitergeht, sind wir dran zu gewinnen. Verdient hätte es die Mannschaft." Ob dies aber schon morgen gegen den langjährigen Rivalen HSG Mannheim der Fall sein wird, ist fraglich. Denn: "Ich kann mich nicht erinnern, dass die TSO mal gegen Mannheim gewonnen hat", so Falk. Daher hofft er auf höhere Mächte: "Wenn es einen Handball-Gott gibt, dann gewinnen wir." (moe)