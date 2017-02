Kaltstart unbedingt vermeiden Von Michael Ihringer Möglichst keinen Kaltstart bei vorfrühlingshaften Temperaturen will der SV Kuppenheim zum Auftakt des neuen Punktspieljahres in der Verbandsliga hinlegen. Während der SV Mörsch und der SV Bühlertal noch eine Woche die Füße hochlegen können, heißt es für die 08er am Sonntag nach rund drei Monaten Punktspielpause: Auf ein Neues beim FC Auggen. Und im Gegensatz zu den Platzherren, die in der Tabelle auf Rang sechs jenseits von Gut und Böse liegen und sich wahrscheinlich Spieltag für Spieltag als Wundertütenmannschaft präsentieren werden, geht es für die Knöpfle-städter in der verbleibenden Spielzeit noch um einiges, denn auf die absolute Gefahrenzone hat man einen ziemlich überschaubaren und im Misserfolgsfall schnell aufgebrauchten Puffer von fünf Punkten. "Ruckzuck ist man da unten drin im Keller", sagt der sportliche Leiter Almir Karamehmedovic. Trotz der langen Pause gehen die Gäste nicht etwa ausgeruht mit voller Kompaniestärke in die Restspielzeit, das Lazarett ist vielmehr stattlich, sodass gewiss nicht die beste Formation aufläuft. Konkret werden Michael Bauer (Innenbanddehnung), Fabio Borutta (Arm angebrochen), Marek Balzer (Innenbanddehnung), Simon Götz (Knöchel), Daniel Lang (Bänder, Kapsel) und Emanuele Giardini (Kreuzband) in Auggen nicht mitwirken können. Bekanntlich sprangen außerdem Fabian Hammer und Sven Büchel ab. "Doch Jammern gibt es bei uns nicht", sagt Karamehmedovic. "das ist auch kein Alibi für die anderen bei uns. Wir sind in der Breite gut aufgestellt". Letzteres war für ihn auch der Grund dafür, keinen neuen Spieler in der Winterpause hinzugeholt zu haben. "Warum soll ich jemand holen, der nicht besser als unsere U-23-Spieler wäre. Wir haben eine starke U 23. Außerdem hätte ich dann noch eine Ablöse bezahlen müssen", erläutert der Leiter durchaus verständlich. Der Nachwuchs kann und soll sich also jetzt beweisen. Wobei der Auftakt nach der langen Pause durch den engen Kunstrasenplatz in Auggen noch zusätzlich gewöhnungsbedürftig ist. Allerdings hat der clevere 08-Macher im Hintergrund die Weichen dafür gestellt, dass man von keinem Wettbewerbsnachteil sprechen kann. Karamehmedovic: "Wir haben freundlicherweise auf dem Kunstrasen in Steinmauern trainieren können." Trainer Viktor Göhring wird aufgrund der personell "schwierigen Situation" nach Lage der Dinge morgen zum Spielertrainer werden. "Ich bin fitter als bei meinem ersten Einsatz in der Vorrunde gegen Kehl, da ich komplett im Trainingsbetrieb stehe. Ob ich allerdings von Anfang an spiele, werden wir dann sehen." Den Gegner schätzt er mit einer "gewissen Qualität" ein. Auf dem engen Dorfplatz hat Almir Karamehmedovic als Augenzeuge in der Vergangenheit auch schon eine "durchaus heiße Atmosphäre" ausgemacht. Es gilt also für 08 zum Winterausklang zumindest kühle Herzen zu zeigen.

