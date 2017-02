Rauental fährt als Favorit nach Rotenfels In der Tischtennis-Oberliga der Frauen genießen die TTF Rastatt nach den zwei strapaziösen Doppelspieltagen ein freies Wochenende. Auch die Spvgg Ottenau freut sich nach dem absolvierten Doppelspieltag in der Männer-Badenliga auf eine Spielpause. In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer finden am Wochenende keine Spiele statt. In der Frauen-Verbandsliga pausiert der Tabellenführer TTV Kappelrodeck. Bereits sechs Punkte Rückstand hat der Zweitplatzierte TTV Gamshurst auf Rang eins. Mit einem glatten Auswärtssieg beim Schlusslicht SV BW Wiehre Freiburg möchte sich Gamshurst auf alle Fälle den zweiten Rang nach unten absichern. Der TV Weisenbach hat gegen den SV Nollingen Heimvorteil und möchte wie auch der TTC Iffezheim, der zu Hause gegen den TTC Beuren antreten muss, beide Zähler erfolgreich verteidigen. In beiden Spielen müssen die Gastgeberinnen jedoch auf der Hut sein. Die DJK Oberharmersbach kämpft in der Landesliga der Männer in der Partie beim TTV Muckenschopf um den Anschluss zum pausierenden Spitzenreiter Spvgg Ottenau II. Mit einem Erfolg könnte die Distanz auf vier Zähler verringert werden. Im Bezirksderby reist der Tabellenfünfte TTC Rauental um Oliver Böhm als Favorit zum TB Bad Rotenfels. Der Gastgeber benötigt im Abstiegskampf jeden Punkt. Den wohl alles entscheidenden Doppelspieltag hat der Tabellenletzte Rastatter TTC vor Augen. In den beiden Spielen bei der SF Goldscheuer und gegen die DJK Offenburg II trifft man auf zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf. Drei Punkte sind das Minimum, das erreicht werden soll. Der Tabellenführer TTC Nonnenweier empfängt in der Landesliga der Frauen den Tabellenachten TTC Langhurst. Der unerwartete Auswärtssieg des TTC Langhurst am vergangenen Wochenende bei den TTF Rastatt II sollte für Nonnenweier eine Warnung sein. Im Verfolgerduell stehen sich die TTF Rastatt II und die DJK Oberschopfheim gegenüber. Wer kann den Anschluss zum Tabellenersten halten? Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten TTC Seelbach-Schuttertal will sich der TV Bühl die Möglichkeiten auf den dritten Platz erhalten. In der Männer-Bezirksliga müsste die klare 3:9-Niederlage beim TB Gaggenau den TTV Gamshurst wachgerüttelt haben. Beim TTC Iffezheim steht dem Spitzenreiter aus Gamshurst nun die nächste Bewährungsprobe ins Haus. Dies wird alles andere als ein Spaziergang. Der TB Gaggenau sollte in der Partie beim Tabellenneunten TTV Kappelrodeck keine allzu großen Probleme bekommen. Mit einem Heimsieg über den TuS Sasbachried möchte sich der TV Weisenbach weiter nach oben orientieren. Drei Punkte liegt der Aufsteiger TV Lichtental von einem Abstiegsplatz entfernt auf Position acht in der Tabelle. Mit einem Heimsieg möchte der TV Neuweier diesen Rückstand auf einen Zähler minimieren. Die zweite Mannschaft des TTC Iffezheim legt in der Männer-Bezirksklasse am Wochenende eine Spielpause ein. Der Verfolger TTC Rauental II möchte diese Chance nutzen, um sich mit einem Erfolg gegen den TV Bühl an den Tabellenführer herantasten zu können. Kann der TTC Muggensturm die Siegesserie des TV Gernsbach unterbrechen? Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Verlustpunkt. Um wichtige Punkte um den Klassenverbleib kämpfen die zweiten Mannschaften des Rastatter TTC und des TTV Bühlertal. Mit einem Heimsieg könnte sich der RTTC fast in Sicherheit wiegen. Kann sich der Letzte TTC Iffezheim III nochmals näher an das rettende Ufer herantasten? Drei Punkte aus den vergangenen beiden Spielen lassen wieder hoffen. Nun heißt es aber, Ottenau IV aus dem Weg zu räumen. (ti)

