Typen gefordert

Der tief im Abstiegskampf steckende Liga-15. Karlsruher SC steht nach der Niederlage bei 1860 München noch mehr unter Druck. "Der Ernst der Lage ist uns sehr deutlich vor Augen geführt worden mit dem Gegentor in letzter Sekunde", weiß KSC-Coach Mirko Slomka, dass man gegen den Ligavierten aus Berlin unbedingt punkten muss. Am liebsten täte man das mit dem "Faustpfand" einer starken Unterstützung im heimischen Stadion, so Kreuzer. Aber aktuell sind erst 10.200 Tickets für die Partie verkauft. "Wir werden jetzt wirklich ernsthaft gefordert", erklärt Slomka, dass mit den Hauptstädtern eine "Spitzenmannschaft" in den Wildpark kommt. "Es ist eine außerordentlich gute Mannschaft, ein gefestigtes Team. Der Trainer hat die Mannschaft toll formiert mit Typen, die unbedingten Siegeswillen ausstrahlen."

Diesen unbedingten Willen fordert Slomka auch von seiner Elf, die er ins Rennen schickt. Die Auswahl ist allerdings etwas eingeschränkter. Der gelbrotgesperrte Grischa Prömel, Hiroki Yamada (5. Gelbe), Florian Kamberi (Knie), Manuel Torres (Innenband), Boubacar Barry (Knie) und Ylli Sallahi (Muskuläre Probleme) fallen aus.

Geschont wird noch Gaétan Krebs, der 30 Minuten im Testspiel gegen Wormatia Worms aufgelaufen war. "Wir haben uns sehr gefreut", so sein Trainer, der seinem Schützling im Test gegen den 1. CfR Pforzheim mehr Einsatzzeit gewähren will. Für die Ligapartie sei er aber noch keine Option.

Mit Prömel und Yamada fallen "zwei sehr wichtige Spieler, große Persönlichkeiten im Team" aus. "Die fehlen uns." Aber mit dem Ersatz für beide habe man sich nahezu festgelegt. So könnte Franck Kom gemeinsam mit Jonas Meffert im Mittelfeld spielen. Auch der in München noch gesperrte Dennis Kempe sowie Stefan Mugosa könnten wieder in die erste Elf zurückkehren.

Ob es auch einen Wechsel im Tor geben werde, ließ Slomka offen. Das entscheide er nach seinem "Bauchgefühl". Eine feste Nummer eins habe er nicht. Sicher hingegen ist, dass kommende Woche der Grundstein für einen "ordentlichen Trainingsbetrieb" gelegt wird. Das Präsidium des KSC hat einen neuen Rasen für den ramponierten Trainingsplatz der Profis genehmigt.(and)