Entkräftet - aber glücklich

Hochfilzen



Drittes WM-Gold für Dahlmeier Hochfilzen (dpa) - Nach dem Gold-Lauf in die Geschichtsbücher stieg Laura Dahlmeier (Foto: dpa) oben auf dem Podest, setzte im Sonnenschein zum Jubelsprung an. Dank einer weltmeisterlichen Vorstellung gewann das Biathlon-Ass bei der WM auch das Einzel über 15 km. » Weitersagen (dpa) - Nach dem Gold-Lauf in die Geschichtsbücher stieg Laura Dahlmeier (Foto: dpa) oben auf dem Podest, setzte im Sonnenschein zum Jubelsprung an. Dank einer weltmeisterlichen Vorstellung gewann das Biathlon-Ass bei der WM auch das Einzel über 15 km. » - Mehr