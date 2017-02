Auswärtsfluch endlich bannen

Bühl



Bühler Volleyballer gegen Solingen Bühl (win) - Mit 1:3 verloren die Volleyballer des TV Ingersoll Bühl am zehnten Spieltag gegen Aufsteiger Solingen. Beim Rückspiel muss morgen ein klarer Sieg her. Die vielen Höhen und Tiefen der Bühler sollen weniger werden. Als Achillesferse erwies sich zuletzt der Spielaufbau Foto: toto/av). » Weitersagen (win) - Mit 1:3 verloren die Volleyballer des TV Ingersoll Bühl am zehnten Spieltag gegen Aufsteiger Solingen. Beim Rückspiel muss morgen ein klarer Sieg her. Die vielen Höhen und Tiefen der Bühler sollen weniger werden. Als Achillesferse erwies sich zuletzt der Spielaufbau Foto: toto/av). » - Mehr