Auf die Disziplin kommt es an

"Um perfekt fechten zu können, muss man eigentlich der perfekte Mensch sein", sagt Gabriel Volk. Der 16-Jährige aus Bietigheim ist ehrgeizig, belegt in der U-17-Rangliste des Deutschen Fechterbunds Platz 35 und Platz eins im südbadischen Ranking. Volk kämpft in der A-Jugend beim Pädagogium Baden-Baden. Dort haben Anfänger die Möglichkeit in einer AG fechten zu lernen. Wer mehr möchte, kann sich dem Vereinstraining im schuleigenen Fechtkeller anschließen.

Es ist ein Sport für Einzelkämpfer. Ein guter Fechter braucht Kraft - so ein Degen wiegt rund ein Kilo, da wird im Kampf schon mal der Arm schwer - Ausdauer, schnelle Reflexe und taktisches Denkvermögen. "Zwei Drittel finden im Kopf statt", sagt Volk. Man müsse Geduld mitbringen und kreativ sein. Doch Talent alleine reiche nicht. "Es kommt auf Disziplin an", erzählt der Schüler. Und auf Erfahrung, weswegen die Profis in diesem Sport meist nicht jünger als 30 Jahre sind. Hart an sich arbeiten zu müssen und auch mal Niederlagen einstecken zu können, das habe ihm an diesem Sport so gefallen.

Volk war in der fünften Klasse seinem Bruder in die AG gefolgt, um Degenfechten zu lernen. Nach einem Jahr legen die Anfänger eine Prüfung ab. Trainer Emil Dan hat in Volk Potenzial gesehen und ihn zum Vereinstraining eingeladen.

Davor hat Volk viel ausprobiert: Skaten, Handball, Tennis. "Fechten ist aus meiner Sicht aber einfach die beste Sportart", ist Volk überzeug, gerade weil die Anforderungen so umfassend sind. An Technik und Kondition könne er eigentlich immer arbeiten. Regelmäßig joggen, ist darum wichtig.

Zahlreiche Stempel und Filzstiftmarkierungen auf Maske und Handschuhen zeugen von den Turnieren, an denen der Schüler teilgenommen hat. Die Ausrüstung wird jedes Mal einer Sicherheitsprüfung unterzogen. Während die Waffe öfter bricht - bei großen Turnieren hat Volk immer mindestens vier dabei -,begleitet ihn die Maske von Anfang an. Auf ihr prangt außerdem der Aufkleber eins Trainingslagers in Frankreich, das Volk in den Sommerferien besucht hat und für das er in diesem Jahr schon wieder angemeldet ist.

Anfänger bekommen die Ausrüstung von der Schule gestellt. Die AG sei gut besucht, berichtet Trainer Dan, der seit 2006 als Sportlehrer am Pädagogium arbeitet. Inzwischen haben auch mehr Mädchen diesen Sport für sich entdeckt. Rund 35 Mitglieder zählt der Verein. Trainiert wird mehrmals die Woche, erst die Beinarbeit und die taktische Ausrichtung. Dann geht es zum Duell - richtig professionell mit elektronischer Trefferanzeige. Der Fechtkeller mit seinem Gewölbe bietet auf zwei Bahnen Platz für zwei Fechtduelle nebeneinander. Immer wieder piepst es und an der Wand leuchtet ein Licht. Ein Schüler zählt unterdessen die Punkte.

Die älteren Fechter bekommen außerdem Einzelunterricht, sogenannte Lektionen. Nach dem Schulabschluss folgt aber keinesfalls automatisch der Ausschluss aus dem Verein. "Trotzdem kommen die meisten, nachdem sie mit der Schule fertig sind, vielleicht noch für ein Jahr", erzählt Dan. Diejenigen, die weiter dabei bleiben wollen, suchen sich oft einen Club außerhalb der Schule oder wechseln gleich zum Unisport an ihrem jeweiligen Studienort.

Ausrüstung wird vor Turnieren geprüft

Das ist auch der Plan von Volk. Neben dem Fechten spielt der Elftklässler noch Basketball und Schlagzeug, macht seinen Führerschein. Das Lernpensum nimmt zum Abitur hin auch immer mehr zu und die Wochenenden sind mit Turnieren meist ausgebucht.

Auf seine Erfolge sei er stolz, sagt der Fechter, schiebt aber im gleichem Atemzug hinterher, dass er auch einige Niederlagen habe einstecken müssen. "Ich bin selten super zufrieden. Aber man hat nun mal nicht immer einen guten Tag. Das muss man dann objektiv sehen." Seine Familie unterstütze ihn. "Auch wenn ich selbst enttäuscht bin über die Platzierung, sind meine Eltern immer glücklich."