Unterzahl Achillesferse der Rhinos

Doch es waren die spielstärksten zehn Akteure im Eisbärendress, die das Spiel sofort an sich rissen. Die erste Überzahlmöglichkeit in einem hitzig geführten und vom Schiedsrichter nur selten kontrollierten Spiel nutzte Daniel Brendle in der ersten Minute zur Führung. Auch bei der zweiten Strafe gegen die Rhinos war die Unterzahlabteilung nicht aufmerksam genug und ließ Jörg Filobok zum 0:2 gewähren (6.). Spätestens nach dem 0:3 durch den frei stehenden Sven Breiter (10.) hätten die Rhinos umdenken, wenn nicht sogar umstellen müssen.

Immerhin handelten sich die Nashörner keinen weiteren Gegentreffer mehr ein, hatten aber alle Hände voll mit der Abwehr zu tun und im ganzen ersten Abschnitt nur einen Torschuss abgegeben. Der Mittelabschnitt verlief ab der Hälfte des Spiels besser. Langsam erarbeiteten sich die Gastgeben eigene Chancen die Heilbronn aber mit Glück und Geschick zunichtemachten.

Noel Johnson fasste sich in der 38. Minute in Überzahl ein Herz und feuerte einfach den Puck von der blauen Linie auf das Eisbären-Tor ab, und der Puck trudelte irgendwie über die Linie. Nun war das Momentum bei den Rhinos und wer weiß, wie sich die Partie entwickelt hätte, hätten die Schiedsrichter den Schuss von Björn Groß Sekunden vor der Sirene über der Linie zu sehen.

So blieb es aber beim 1:3 aus Hügelsheimer Sicht vor dem letzten Abschnitt. Diesen mussten die Rhinos in Unterzahl beginnen und wurden wieder für mangelnde Disziplin bestraft. Filobok konnte ungehindert durch die Hintermannschaft spazieren und das vorentscheidende 1:4 erzielen. In der 47. Minute war es erneut der starke Filobok, der in Überzahl das 1:5 markierte. Erst eine Powerplay-Chance der Rhinos ließ die Fans jubeln. Dennis Walther erzielte aus spitzem Winkel den zweiten ESC-Treffer. Die aufkeimende Hoffnung erstickte Manuel Pfennig mit dem fünften Überzahltreffer der Eisbären (51.). Das 3:6 durch Christian Böcherer (53.) war nur noch Kosmetik.

Die Heilbronner schielen nun wieder auf den ersten Platz und könnten im Halbfinale erneut Gegner der Rhinos sein. Diese sollten durch den Dämpfer gewarnt sein und besonders das Unterzahlspiel analysieren sowie ihr Powerplay forcieren. Dass acht der neun Treffer bei einem Spieler mehr gefallen sind, macht klar, was in den Play-offs entscheidend wird. (ndm)