Der Ton wird rauer

Abstiegs- trifft auf Aufstiegskampf - das sind gute Zutaten für ein interessantes Fußballspiel, das gestern dann auch typischer nicht hätte verlaufen können: Ein frühes Gegentor nach einem verwandelten Foulelfmeter (6.), ein Eigentor (37.), gleich zwei Mal traf der Karlsruher SC gegen Union Berlin zudem Aluminium. Zur tragischen Figur avancierte vor der enttäuschenden Kulisse von 13531 Zuschauern David Kinsombi, der durch einen Rempler an Sebastian Polter den Elfmeter verursachte und bei einem Klärungsversuch den Ball beim zweiten Gegentreffer ins eigene Tor bugsierte.

Dabei hatte der KSC durchaus mehr vom Spiel, die besseren Statistikwerte und auch Möglichkeiten: Stefan Mugosa setzte in der achten Spielminute einen Kopfball an den rechten Pfosten, Erwin Hoffer entschied sich in der 25. Minute für ein Abspiel an Mugosa, anstatt selbst draufzuhalten. Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte der Österreicher mit einem Volleyschuss an Jakob Busk (45.), zuvor hatte der Berliner Keeper einen Freistoß von Moritz Stoppelkamp pariert (35.). Der für René Vollath ins Tor zurückgekehrte Kapitän Dirk Orlishausen brachte es auf den Punkt: "Die Effektivität machte den Unterschied."

Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber noch couragierter nach vorne. "Wir haben Moral und Willenskraft" gezeigt, sagte dazu Mirko Slomka, der für den glücklosen Hoffer im zweiten Spielabschnitt Dimitris Diamantakos in die Offensive schickte. Mit der Leistung seiner Elf war er zufrieden, "ein Punkt hätte uns natürlich gutgetan".

Chancen für ein mögliches Remis gab es weiterhin reichlich: Stoppelkamp setzte zunächst einen Ball an die Querlatte (52.), ein Schuss von Mugosa strich 16 Minuten später knapp über das Tor. In der 77. Spielminute wurden die Badener für ihre Bemühungen dann zumindest mit einem Treffer belohnt: Mugosa war von Toni Leistner im Strafraum gefoult worden, Stoppelkamp verwandelte den Elfmeter zum 1:2-Anschlusstreffer (77.). Zu mehr reichte es nicht, da in der Nachspielzeit erneut das Quäntchen Glück fehlte: Zunächst scheiterte Franck Kom mit einem Kopfball an Busk, Sekunden später setzte der gestern beste Karlsruher einen Kopfball am Tor vorbei.

Und so steckt der KSC mehr denn je im tiefen Abstiegsschlamassel - punktgleich mit den drei noch schlechter platzierten Teams. Kurioserweise hatte der gestrige Treffer doch noch positive Folgen, da der KSC genau um dieses eine Tor besser platziert ist als der FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Zu den Hanseaten müssen die Blau-Weißen am nächsten Montag, danach kommt der Zweite aus Hannover in den Wildpark.

Orlishausen hat auch deshalb gestern nach dem Schlusspfiff festgestellt: "Der Druck wird größer, der Ton rauer." Sein Rezept: "Wir müssen zusammenhalten und dürfen uns jetzt nicht eingraben." Dazu haben die "Eisernen" aus Köpenick überhaupt keinen Grund. Sie schnuppern als neuer Tabellendritter intensiver denn je am Aufstieg in die Bundesliga. Berlins Trainer Jens Keller hatte wohl auch noch deshalb für den Gegner aufmunternde Worte parat: "Wenn der KSC so weiterspielt, hat er mit dem Abstieg nichts zu tun."