Fodor pariert, Rumpf trifft Die Handballer der SG Muggensturm/Kuppenheim haben gestern Abend eine große Chance vertan: Während der TuS Helmlingen am Samstag einigermaßen unerwartet Schützenhilfe leistete und mit 28:23 im Hegau beim Tabellenführer TuS Steißlingen gewann, musste sich der Rangzweite im Derby gegen Phönix Sinzheim mit einem Remis begnügen. Das 26:26 hatte es allerdings ordentlich in sich, vor allem die Schlussphase des Lokalkrachers war hoch dramatisch. SG Muggensturm/Kupp. - Phönix Sinzheim 26:26. Glück und Pech liegen manchmal ganz eng beieinander: Als Muggensturms Robin Welzer Sekunden vor dem Ende an die Siebenmeterlinie trat, hätte er das Derby zugunsten der Hausherren entscheiden können, schließlich führte sein Team zu diesem Zeitpunkt mit 26:25, weshalb in der Kuppenheimer Schulsporthalle kurzzeitig Jubel aufbrandete. Doch es sollte anders kommen: Welzer hatte bereits fünf Strafwürfe sicher verwandelt, im sechsten Anlauf fand er allerdings in Peter Fodor seinen Meister. Der Phönix-Keeper parierte den Ball, Sinzheim sprintete für die verbleibenden sieben Sekunden kollektiv nach vorne, wo der einlaufende Eike Rumpf den umjubelten Ausgleichstreffer erzielte - 26:26. "Das Ende war natürlich glücklich, aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, ist die Punkteteilung sicherlich verdient", sagte Frank Schulmeister nach der Partie. Rein kämpferisch war der Phönix-Trainer mit der Leistung seiner dezimierten Mannschaft hoch zufrieden, für die spielerische Komponente gilt das nur bedingt. Sein Gegenüber Kalman Fenyö war angesichts der Schlussphase hingegen wenig erfreut: "Wir sind am eigenen Unvermögen gescheitert", sagte der MuKu-Trainer. Dabei ärgerte er sich nicht nur über den verworfenen Siebenmeter, sondern auch darüber, dass seine Spieler bei einem Tor Führung die Zeit nicht locker herunterspielten, sondern Eins-gegen-Eins zum Tor zogen: "Da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann." Fenyö hatte aber auch Lob für den Gegner parat: "Sinzheim hat sich gut präsentiert und Peter Fodor war der Matchwinner." Nach ausgeglichenem Start (2:2/6.) konnten sich die Gäste bis zur zehnten Minute auf 6:2 absetzen, doch die Hausherren kämpften sich Schritt für Schritt heran, quasi mit dem Pausenpfiff gelang Welzer per Siebemeter der 13:13-Ausgleich. Auch in Hälfte zwei stand das Spiel Spitz auf Knopf: Phönix lag zunächst in Front (20:18/45.), die SG, die lange Zeit mit sieben Feldspielern agierte, drehte das Spiel und legte vor (23:21/54.) - nach der dramatischen Schlussphase hatte aber kein Team die Nase vorn. Tore für MuKu: Welzer 5/5, Kracht 5, Schlager 4, N. Kolb, Schunk je 3, Unser, Hörth je 2, Herbst, Hofmann je 1 - für Phönix: Pfliehinger 7/4, Y. Kirschner 6, Lauffenburger, Rumpf je 4, Meny 3, Weis2. Helmlingen setzt dickes Ausrufezeichen TuS Steißlingen - TuS Helmlingen 23:28. Die erste Hälfte war ein Hin und Her, mal führten die Hausherren (6:3/10.), dann lag Helmlingen vorn (12:11/25.) - so auch zur Pause (15:14). In der zweiten Hälfte stellte der TuS dann eine bärenstarke Abwehr und hatte in Max Zimmer einen gut aufgelegten Keeper im Kasten. Zudem ließen sich die Gäste auch durch einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen sowie den Ausfall von Michael Zimmer-Zimpfer (Ellenbogencheck ins Gesicht) nicht aus der Bahn werfen. Nach der 25:21-Führung durch Marius Wagner (54.) deutete sich die erste Steißlinger Heimniederlage an, Tomasz Pomiankiewicz machte diese dann mit dem 28:22 (59.) perfekt. Tore für Steißlingen: Gaus 7, Wildöer 5/3, Maier, Biedermann, Rothkirch je 2, Storz, Lindner, Kalweit, Kornmayer, Weber je 1 - für Helmlingen: Pomiankiewicz 11/4, Fritz 6, Müller 5, Törö 3, Zimmer-Zimpfer 2, Wagner 1.(moe/red)

