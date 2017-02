Wieder auf dem Boden der Tatsachen

SG Muggensturm/Ku. II -

TS Ottersweier II 30:27.

In der ersten Hälfte ließ die SG ihrem Gast nicht den Hauch einer Chance. Der Spitzenreiter dominierte in Abwehr und Angriff (8:3/15.). Bis zur Halbzeit konnte die klare Angelegenheit auf 17:9 ausgebaut werden. Mit dem Gefühl des sicheren Beherrschens des Gegners ließ die Konzentration der MuKus dann rapide nach. Zwar wurde der Vorsprung noch auf 22:13 (41.) erhöht, doch durch das Auslassen von viel zu vielen klaren Torgelegenheiten wurde es versäumt, den Deckel rechtzeitig und endgültig drauf zu machen. So durfte die nimmermüde und beherzt kämpfende TSO noch bis auf drei Tore verkürzen.

Tore für Muggensturm: Wagner 13/2, Dey, Haller je 4, Stahlberger, Hofacker je 3, P. Freyer 2, Herrmann 1 - für Ottersweier: Pfeiffer 8, Seiler 7/2, Huber, Röll, Hörth je 3, Falk 2, Burger 1.

TuS Memprechtshofen -

Muggensturm/K. III 31:24.

Ohne große Mühe behaupteten sich die "Römer" gegen den Tabellenletzten. Dabei reichte eine gute Halbzeit, um den Sieg in trockene Tücher zu bringen (10:4/19.). Schon zur Pause hatte der TuS einen Zehn-Tore-Vorsprung herausgespielt (18:8). Im zweiten Abschnitt ließen die Hausherren die Zügel dann etwas schleifen (23:15/44.). Mit mehr Konzentration und Kontinuität wäre jedenfalls ein noch klareren Sieg möglich gewesen.

Tore für Memprechtshofen: Urban 8, Schneider, Ackermann je 7, Geibel 5, Lacker 3, Weger 1 - für Muggensturm: Stefan 6, Ziegler 5/2, Josenhans, Jung je 3, Unser 3/1, Müller 2/1, Moos, Weiler je 1.

SG Freudenstadt/B. -

ASV Ottenhöfen II 22:27.

Das 3:2 bedeutete bereits die letzte Führung für die SG. Danach nahm der ASV mit fünf Toren in Folge das Heft in die Hand (3:7) - und gab es bis zum Schluss nicht mehr her. Lediglich beim 9:11 kamen die Gastgeber nochmals bedrohlich nahe, doch aus dieser Umklammerung hatte sich Ottenhöfen bereits zur Pause (11:14) wieder gelöst. Mit dem wesentlich besseren Start in den zweiten Durchgang (12:19) steuerte der ASV anschließend souverän dem Auswärtssieg entgegen (16:24).

Tore für Freudenstadt: Schulz 8/4, Stölzle 3, Benzing 3/1, Sättler, Kneissler, K. Bauer je 2, Gubler, Kieninger je 1 - für Ottenhöfen: Kern 8/4, Blust, Münz je 4, Harter 3, Clemens 2, Fischer, Vogt, Schnurr, Hils, Huber, Bohnert je 1.

HSG Hardt II -

Steinbach/Kapp. II 28:22.

Die HSG kann doch noch gewinnen. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte, besonders in der Abwehr, beendeten die Gastgeber ihre Serie von sieben sieglosen Spielen. Im ersten Abschnitt agierte die HSG in der Abwehr noch zu zögerlich und zu passiv. So konnten die Gäste mit einer knappen 14:15-Führung in die Halbzeit gehen. Eine konzentrierte Abwehrleistung und ein gut aufgelegter Christoph Brossart im Tor waren dann die Garanten für die beiden Punkte, wobei sich das Blatt gleich nach Wiederbeginn wendete (18:15). Beim 24:17 (44.) war das Punktepaar bereits so gut wie im Sack.

Tore für Hardt: Semt 11/1, Bertsch 5/1, Weschler 4, Berndt 3, Hofmann 2, Krebs, Sykownik, Schilling je 1 - für Steinbach: Höll 7/4, Hochstuhl 5, Oser, Gangloff je 4, Geiges, Herberg je 1.

In der Kreisklasse A feierten der TV Sandweier III (29:22 bei Gaggenau II) und der BSV Sinzheim III (32:22 gegen Rastatt/Niederbühl II) abermals klare Siege. Phönix muss damit weiter auf etwaige Ausrutscher des TVS warten. In der Frauen-Bezirksklasse zeigte sich die Sinzheimer Reserve von ihrer ersten Saisonniederlage gut erholt. Gegen die Panthers Gaggenau II gab es einen 26:18-Erfolg. (maha)