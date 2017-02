Rastatter TTC klettert auf Relegationsplatz Der TTV Gamshurst nutzte die Spielpause des Tabellenführers TTV Kappelrodeck in der Frauen Verbandsliga, um mit einem 8:2-Erfolg beim SV BW Wiehre Freiburg den Rückstand auf vier Zähler zu verkürzen. Die Mannschaft aus dem Breisgau konnte nur bis zum 2:2-Zwischenstand mithalten. Natascha Seiler, Mareike Allgeier und Betül Özdemir (alle 2) brachten den überforderten Gegner endgültig zu Fall. Mit einem 8:5-Heimieg gegen den SV Nollingen verteidigte der TV Weisenbach seinen dritten Rang. Regina Roflik und Nadja Wunsch (je 2) hatten das Zepter fest in der Hand. 7:7-Unentschieden endete die Partie zwischen dem TTC Iffezheim gegen den TTC Beuren. Die Gastgeberinnen gewannen beide Eingangsdoppel und zogen schnell auf 4:1 davon, kassierten aber umgehend den Gleichstand. Natalie Seiser (3) und Sophia Merkel (2) düpierten die Nummer eins der Gäste Sarah Hafner. Drei Fünfsatzniederlagen vereitelten Iffezheim einen möglichen Heimsieg. Die DJK Oberharmersbach erwies sich in der Landesliga der Männer beim 9:5-Auswärtssieg beim TTV Muckenschopf als starker Gegner. Die Hausherren erwischten den besseren Start und konnten nach dem Sieg von Niklas Fller/Florian Koch durch drei Einzelsiege von Koch, Faller und Tim Julian Oelze mit 4:2 in Führung gehen. Zwei Fünfsatzniederlagen im Schlussdrittel läuteten die Wende ein. Im Bezirksderby zwischen den Aufsteigern TB Bad Rotenfels und TTC Rauental konnten die Gäste mit einem deutlichen 9:3-Sieg beide Punkte entführen. Rotenfels gewann nach dem Auftaktsieg im Doppel durch Christian Loose/Stefan Stahlberger nur zwei Einzelspiele. Loose bezwang Miguel Rodriguez, und Viktor Marijic rang Philipp Vater nieder. Oliver Böhm und Yannick Pach avancierten mit je zwei Einzelerfolgen zu den Matchwinnern. Rotenfels rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz zurück. Beim SF Goldscheuer gewann der Rastatter TTC mit 9:6. Patrick Urbanek und Lars Kohm gewannen alle vier Punkte im ersten Paarkreuz, Robert Krämer (2) und Tobias Stebel erkämpften im Schlussdrittel den entscheidenden Vorteil. Gegen die DJK Offenburg II wurden beim 8:8 die Punkte geteilt. Krämer und Stebel erranden vier Punkte, Urbanek (2) und Kohm (1) spielten im ersten Paarkreuz einen 3:1-Vorteil heraus. Der RTTC kletterte mit drei Pluspunkten vom letzten Rang auf den Relegationsplatz. In der Landesliga der Frauen haben sich die TTF Rastatt II auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Durch den 8:2-Heimsieg gegen Oberschopfheim konnten die TTF den Gegner vom zweiten Tabellenplatz verdrängen. Der TV Bühl landete zu Hause gegen den TTC Seelbach-Schuttertal ebenfalls einen 8:2-Sieg und konnte nach Punkten zu Oberschopfheim auf Rang drei aufschließen. Katrin Faller und Romy Lorenz konnten nach dem Doppelsieg alle vier Punkte gewinnen. Der TTC Iffezheim II musste sich gegen den TTC Friesenheim mit einem 7:7 begnügen. Sandra Fettig schraubte ihre Erfolgsbilanz mit drei Einzelsiegen in der Rückrunde auf 10:0-Siege. Der TTV Gamhurst setzte sich beim TTC Iffezheim mit 9:5 durch und verteidigte seine Tabellenführung in der Männer-Bezirksliga. Auf den zweiten Platz schob sich der TB Gaggenau. Mit dem 9:2-Erfolg beim TTV Kappelrodeck zog Gaggenau an der Spvgg Ottenau III vorbei. Der TTV Bühlertal gewann gegen die TTF Rastatt II mit 9:2 und behauptete die vierte Position vor dem TV Weisenbach, der den TuS Sasbachried mit 9:0 bezwang. Die spielfreie Mannschaft des TTC Iffezheim II erhielt in der Männer-Bezirksklasse Schützenhilfe vom SV Weitenung. Der zweitplatzierte TTC Rauental II kassierte in ersatzgeschwächter Aufstellung gegen Weitenung eine 2:9-Heimniederlage. Weitenung gewann sein zweites Match beim TV Bühl mit 9:3 und rückte bis auf einen Zähler dem Rangzweiten auf die Pelle. Der TV Gernsbach setzte seine Erfolgsserie mit einem 9:5-Sieg beim TTC Muggensturm fort, der Rastatter TTC II feierte einen wichtigen 9:4-Heimsieg über den TTV Bühlertal II und konnte sich damit ins untere Mittelfeld absetzen. Nur knapp mit 7:9 unterlag der Tabellenletzte TTC Iffezheim III gegen die Spvgg Ottenau IV. Iffezheim hatte in vier der sechs Fünfsatzspiele das bessere Ende für sich, stand aber nach dem Verlust des Schlussdoppels mit leeren Händen da. Einen offenen Schlagabtausch lieferte sich Iffezheims Routinier Ralf Meyer mit Ottenaus Nachwuchshoffnung Simon Weiler. Der Zwölfjährige musste sich im Entscheidungssatz mit einem Netzroller zum 8:11 geschlagen geben. (ti)

