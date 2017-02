Klares Statement vor dem Gipfeltreffen Zum Saisonhöhepunkt scheinen sich sie Volleyballer des SSC Karlsruhe wieder ihrer Bestform zu nähern. Die Generalprobe vor dem wohl alles entscheidenden Spiel gegen Mimmenhausen meisterten die Badner im hessischen Rodheim glatt mit 3:0 (25:11, 25:22, 25:16). Eine Woche vor dem Gipfeltreffen war das ein klares Statement an die Konkurrenz. Trotz des glatten Erfolgs war Trainer Diego Ronconi nicht ganz zufrieden. Nach einem furiosen ersten Satz ließen die Karlsruher die Gastgeber im zweiten Durchgang zu sehr zurück ins Spiel kommen. Er sehe noch reichlich Luft nach oben, ließ Ronconi deshalb wissen. Immerhin, die Entwicklung sei positiv. "Wir sind seit Wochen auf dem aufsteigenden Ast." Das Spiel in Rodheim habe durchaus Fortschritte sichtbar gemacht. An den letzten Stellschrauben soll nun diese Woche im Training geschraubt werden. In Rohrbach startet der SSC jedenfalls höchst zwingend und vor allem Mittelblocker Jonathan Finkbeiner erwies sich als schier unüberwindbares Bollwerk. Hinzu kam, dass Zuspieler Fabian Schmidt den Block der Gastgeber ein ums andere Mal narrte und damit den Grundstein legte, für das "Finale daheim." Unterdessen mussten die Sektkorken beim TV Kappelrodeck wieder in die Flaschen gedrückt werden, die Meisterschaftsfeier wurde vertagt. Dabei war alles bereit für ein Fest vor heimischem Publikum. Doch Oberliga-Tabellenführer patzte ausgerechnet gegen Schlusslicht VSG Mannheim glatt mit 0:3 (21:25, 21:25, 22:25). Dabei hatte die Konkurrenz ihnen tags zuvor noch jeden denkbaren Gefallen getan. Verfolger Heidelberg verlor in Breisach, Freiburg II und Blankenloch II teilten sich beim 3:2-Sieg der Breisgauer die Punkte. Doch die Mannschaft von Trainer Christian Zimmer nahm die Geschenke nicht an und bescherten stattdessen die Mannheimer, die nun wieder vom Klassenerhalt träumen dürfen. Kappelrodeck hätte gewarnt sein müssen. Schon in der Vorrunde wurde beim knappen 3:2-Sieg unnötig ein Punkt liegen gelassen. (win)

