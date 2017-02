Auf Euphorie folgt Ernüchterung im Wildpark Der KSC ist weiter auf Talfahrt: Nach dem 1:2 gegen die clever agierende Elf von Union Berlin trennt die Badener nur ein mehr geschossenes Tor vom Sturz auf den Relegationsplatz. Der Anschluss an das Mittelfeld indes ist zunächst einmal verloren. Der Rückstand auf Rang 13 - den hat der VfL Bochum inne - beträgt bereits acht Zähler. Nach der Euphorie, die im Badischen nach der Verpflichtung von Mirko Slomka (Foto: GES) als Cheftrainer aufflammte, macht sich nach zwei Niederlagen Ernüchterung im Wildpark breit - Abstiegsangst. Keeper Dirk Orlishausen, der den Vorzug vor René Vollath erhalten hatte, weiß, was nun kommt: "Der Druck wird noch größer." Der Kapitän fordert: "Kopf hoch und voll auf den Fußball konzentrieren. Jeder muss alles dem Fußball unterordnen. Es geht nur, wenn wir zusammenhalten und uns durch nichts ablenken lassen." Trainer Slomka blieb sich auch gegen Union Berlin taktisch treu und entschied sich für ein 4-4-2-System. Er hatte aber personell kräftig durchgemischt: Gleich fünf Wechsel gegenüber der Elf, die bei 1860 München startete, nahm der Coach vor. Eines wurde dabei offensichtlich: Der KSC lässt vor allem in der Defensive zu viel zu. Sieben Gegentore in den vier Partien belegen das. Und so stehen dem KSC schwere Wochen bevor. Erst geht es zum wieder erstarkten FC St. Pauli, einem Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Dann kommt das Topteam aus Hannover. Wird da nicht ausgiebig gepunktet, ist der Abstiegsplatz gebucht - und das Mittelfeld nicht mehr in Sichtweite. Hatten die Karlsruher zuletzt späte Tore kassiert, so nahmen sie sich gegen Berlin schon zu Beginn ihre Auszeiten, lagen nach 37. Minuten mit 0:2 zurück. An beiden Toren war David Kinsombi beteiligt: Beim 0:1 foulte er Sebastian Polter: Elfmeter. Das 0:2 erzielte er selbst - per Eigentor. Slomka war mit der ersten Phase des Spiels nicht zufrieden. "Die Tore kamen zu früh. Da muss man präsenter sein." In der zweiten Halbzeit habe sein Team große Moral gezeigt. Slomka bescheinigte seiner Mannschaft ein gutes Spiel. Zu den vielen Gegentoren äußerte er sich nicht. "Wir arbeiten daran, dass unsere Abschlüsse besser werden, dass wir vorne genauere Pässe spielen." Das ist auch enorm wichtig, denn lange wurden die Badener nur durch Fernschüsse (Stoppelkamp und Mugosa) gefährlich. Pech für den KSC: Mugosa per Kopf und Stoppelkamp mit einem starken Schuss trafen nur die Latte. Auch daher klagte Slomka: "Meine Jungs hätte einen Punkt gegen starke Berliner gutgetan." Läuferisch haben die KSC-Akteure allerdings dafür nicht alles gegeben. Etwas mehr als 113 Kilometer legten die Badener zurück. Ein mittelmäßiger Wert in Liga zwei. Die Berliner liefen wesentlich mehr - rund fünf Kilometer. Jonas Meffert, der um Ordnung im Mittelfeld des KSC bemüht war, war verärgert. "Union war cleverer als wir. Zudem haben wir vor den beiden entscheidenden Freistößen geschlafen. Wir haben uns jeweils weggedreht." Dass seine Elf nach dem Seitenwechsel kaum noch zweite Bälle gewann, war auch Meffert nicht verborgen geblieben. "Daher kamen wir kaum noch dazu, nach vorne Druck zu machen." Schlechte Voraussetzungen für die so wichtige Partie am kommenden Montag beim FC St. Pauli, dem punktgleichen Tabellennachbarn. Auch vor dem Hintergrund, dass der KSC seit 14 Auswärtsspielen vergeblich auf einen Dreier hofft. (pepu)

