Keine Ligapunkte für Muggensturm

Auf dem Papier waren die Chancen gegen diese starke Konkurrenz sehr gering, doch nicht nur Ligapunkte können entscheidend sein, auch Gerätepunkte sind wichtige Zähler für das Gesamtergebnis, so die Ansage von Trainerin Karin Münster. Mit dieser Einstellung gingen die Mittelbadnerinnen in den Vergleich und ergatterten gleich am Boden zwei Punkte gegen die TG Mannheim. Kristina Rauch, die wieder einen starken Wettkampf absolvierte, startete mit 11,75 Punkten. Leider übertrat sie wie auch Hannah Münster, die mit 10,90 Punkten das Ergebnis mittrug, die Bodenfläche und musste einige Zehntel abgeben. Die WKG Nekarau/Grünstadt wäre trotzdem nicht zu schlagen gewesen.

Am Sprung und Schwebebalken waren die Abstände deutlich geringer. Zwei gestandene Tsukaharas von Kristin Großbaier (12,45 Punkte) und Rauch (12,40 Punkte) zeigten, dass die Muggensturmerinnen das hohe Niveau der Oberliga über den Tisch mitgehen können. Mit 36,25 Punkten lagen sie wiederum vor der TG Mannheim und nur 0,75 Punkte hinter dem Gastgeber. Auch am Balken sammelte der TVM zwei Zähler, diesmal gegen Neckarau/Grünstadt. Neben Rauch, die sich souveräne 12,80 Punkte erturnte, konnte Samira Engel mit ihrer gestandenen Übung 10,70 Punkte zum Ergebnis beisteuern.

Der entscheidende Unterschied der Begegnung war wiederum am Barren auszumachen. Auch wenn man sich nach und nach mit viel Einsatz an die Schwierigkeiten heranarbeitet, wie es Marie Schneider auch an diesem Tag demonstrierte, sind die Mädchen aus den Stützpunkten in ihren Bewegungen noch deutlich präziser, so dass sie weniger Abzüge kassieren. Was zur Folge hat, dass gut und gern drei bis vier Punkte zwischen den Mannschaftsergebnissen liegen. Das Gesamtergebnis liest sich somit wie folgt. Die WKG Neckarau/Grünstadt gewann mit 139,90 Punkten vor der TG Mannheim II mit 133,70 Punkten und dem TV Muggensturm, der 131,85 Punkte erturnte. (red)