Axel Jungks qualvoller Weg bis Olympia

Deutschlands bester Skeletonfahrer der letzten Jahre Axel Jungk blickt seit Monaten traurig auf die Ergebniswand. Nur ein Podestplatz als Weltcup-Dritter auf seiner Heimbahn in Altenberg und dann wieder diese vielen vierten Plätze. Dabei hatte er im Vorjahr den Anschluss an die Weltelite geschafft. In diesem Winter sollte dank verbessertem Material und idealer Fahrlinie der ganz große Durchbruch gelingen. Doch sein Rücken bremste ihn aus. "Ich kann weder Kraft- noch Schnellkraft- oder Sprintübungen machen", meinte der ehemalige Skispringer vor seinen WM-Läufen am Freitag und Sonntag am Königssee.

Beim Weltcup in St. Moritz war er nach einem Gespräch mit Cheftrainer Jens Müller, mit den Ärzten sowie den Physios und seinem neuen Heimtrainer Wolfram Lösch nach der Diagnose am Tiefpunkt angelangt. "Aus ärztlicher Sicht, wenn ich jetzt Sport weitermachen möchte, kann man nichts machen. Ich muss damit leben, ich muss es schaffen mit Stabilisationstraining, dass es nicht mehr weh tut. Aber es gibt niemanden, der mir da eine Garantie geben kann. Es kann auch sein, dass es mein Leben lang so bleibt", meinte Jungk frustriert. Eine Operation komme nicht in Frage. "Erst nach dem Sport, wenn es mich auch im Alltag stören würde. So weit will ich aber nicht denken".

Sein Ziel mit Olympia 2018 in Pyeongchang bleibt bestehen. Dafür hat der Bundespolizist extra seine Technik verändert. Jetzt lenkt er mit dem Oberkörper statt mit den Knien. Obwohl sein FES-Schlitten aus dem Institut für Forschung und Entwicklung für Sportgeräte in Berlin (FES) so schnell wie lange nicht fährt, fehlt es an der Startleistung. "Wenn ich am Start eine Zehntel schneller bin, reicht es für das Podest. Hätte, wenn und aber interessiert keinen, dass muss ich irgendwie hinbekommen und hoffen, dass es wieder wird", betonte der 25-jährige Sachse.

Verzichten muss er derzeit auch auf seine Lieblingsübung, aus dem Stand über eine 1,60 Meter hohe Hürde (Schulterhöhe!) zu springen. "Das fällt seit längerer Zeit flach. Ich kann kaum trainieren, höchstens Altfrauensport." Die Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, wo einige Wirbelteile gebrochen sind, wären zu groß. Nur im Rennen kann er es ausblenden: "Beim Fahren stört es mich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich es im Unterbewusstsein hab oder so." Die Schmerzen kommen nach dem Wettkampf, daher mache er ein, zwei Tage komplett Pause, dann geht's meistens wieder".

Nach der Saison will er die Probleme in den Griff bekommen. "Ich werde sechs Wochen nach Bad Endorf fahren zur Reha. Da haben wir wirklich sehr gute Bedingungen und danach werde ich weiterschauen, ob ich wieder ins Training einsteigen kann oder ob ich mich bis Olympia durchquälen muss. Das pisst einen natürlich schon an."

Beim nicht-olympischen Teamwettkampf gewann er zwar den WM-Titel, doch nimmt man die Einzelzeiten, dann sprang wieder nur Platz vier heraus. Obendrein waren nicht alle Topfahrer am Start. Und bester Deutscher ist er auch nicht mehr. Alexander Gassner gewann sogar in Bahnrekordzeit von 50,01 Sekunden und ist somit ein Medaillenkandidat.(dpa)