Steinbach und Haueneberstein top

"Aus den Rückmeldungen der Vereine haben wir erfahren, dass wir einige konkurrierende Faschingsveranstaltungen hatten", so Andrea Händel, die Wettkampfwartin des Kreises, "im nächsten Jahr werden wir dieser Kollision aus dem Weg gehen".

Die größte Mannschaftszahl gab es in der Altersklasse U10, den Acht- und Neunjährigen, mit 14 Teams. "So eine Veranstaltung können nur Vereine durchführen, die eine große Sporthalle haben", so Peter Händel vom ausrichtenden TV Bühlertal. Die Helfer hatten bereits am Vortag in der Mittelberghalle zwei Laufbahnen, zwei Wurfanlagen und zwei Sprunganlagen aufgebaut. So konnten die umfangreichen Wettkämpfe zügig und ohne Zeitplanverzug abgewickelt werden. "Die Kinder hatten viel Spaß bei den Wettkämpfen, und die Übungsleiter konnten einen ersten Reiz im ansonsten wettkampffreien Wintertraining setzen", bilanzierte Händel.

Die Erstplatzierungen gingen an zwei Mannschaften des SR Yburg Steinbach in U12 und U10 sowie an den TV Haueneberstein in der Klasse U8. Sprints über 20 Meter durch die Lichtschranken, Hindernis-Pendelstaffel und Medizinballstoßen standen für alle drei Altersgruppen im Programm. Die U-12-Kinder absolvierten dazu einen Scher-Hochsprung und einen Fünfersprung. Die Jüngeren machten Hoch-Weit-Sprung und Wechselsprung oder Einbein-Hüpf-Staffel. Es erfolgte keine Einzelwertung, sondern es wurde nur um Mannschaftspunkte gekämpft. Alle Ergebnisse in einer Disziplin wurden nach Leistung in eine Reihenfolge gebracht. Das beste Team erhielt einen Punkt, das zweite zwei Punkte, das dritte drei Punkte. Die Mannschaft, die am Ende die wenigsten Punkte gesammelt hatte, war Sieger. Hintereinander mit drei verschiedenen Anfangszeiten hatten die drei Altersklassen ihre Wettkämpfe begonnen. Bei der U8 siegte der TV Haueneberstein ganz knapp mit einem Punkt Vorsprung vor dem SCL-Heel Baden-Baden. Die Hauenebersteiner konnten dabei drei Einzelwettkämpfe gewinnen, in den beiden Staffeln lag der SCL-Heel vorne.

In der Klasse U10 sammelte das Team Steinbach I mit vier ersten und einem vierten Platz nur acht Punkte und sicherte sich damit den Sieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten zwei Mannschaften vom SCL-Heel. In U12 waren die Ergebnisse am engsten: Steinbach gewann Sprint und Hindernisstaffel, der TV Gernsbach den Scher-Hochsprung und das Medizinballstoßen, der Rastatter TV den Fünfersprung. Im Endklassement setzte sich Steinbach mit zehn Punkten vor Gernsbach (12) und Rastatt (14) durch.

Als Tagesbeste in ihren Disziplinen wurden besonders geehrt in U8 Max Kratz und Lilly Schottmüller (beide Haueneberstein), Alexander Botnari, Andrej Pospelov und Lennart Rupprecht (alle SCL-Heel) sowie Meron Fritz (Steinbach). In U10 erhielten den Tageseh-renpreis Mattis Linder, Lotta Neuhoff, Chiara Schindler und Charlotte Haunß (alle Stein-bach) sowie Lian Obert (SCL-Heel Baden-Baden). In U12 wurden Lilli Genter, Josefine Fruchtmann, Mia Svensson, Hana Kukic und Juliana Mast (alle Steinbach), René Fortuna (Rastatt), Lars Kuderer (Bühlertal), Linda Rohrer (Bühl), Tom Mörmann (Gernsbach) sowie Mareike Acker (Ottersdorf) ausgezeichnet. (rawo)