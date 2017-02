Mit Bussen und breiter Brust nach Waldbüttelbrunn

Während nahezu alle Handballer in der Region am kommenden Wochenende aufgrund des pausierenden Spielbetriebs auf den Fasnachtspartys herumtoben können, muss beziehungsweise darf die SG Muggensturm/Kuppenheim am Samstag (17 Uhr) ran. Denn der Grund ist durchaus ein erfreulicher: Nach dem Gewinn des SHV-Pokals sowie dem Erfolg über den TV Hardheim im Achtelfinale, trifft MuKu im Viertelfinale des DHB-Amateur-Pokals auf die DJK Waldbüttelbrunn. Der bayerische Vertreter liegt derzeit auf Rang fünf der Bayernliga - entspricht der hiesigen Oberliga - und hat durchaus noch Ambitionen auf den Drittliga-Aufstieg.

"Endlich mal ein Spiel, in dem wir nicht unter Druck stehen", freut sich Kalman Fenyö auf die Abwechslung vom Liga-Alltag sowie auf die klare Rollenverteilung. Auch dass trotz Fasnachtspause kein Bruch im Spielrhythmus entsteht, sieht der Trainer des Südbadenligisten positiv. Insofern soll der Ausflug in den Landkreis Würzburg - mit zwei Kleinbussen macht sich die SG auf den Weg - auch nicht zur Kaffeefahrt mutieren: "Total stolz" ist Fenyö, dass es seine Mannschaft so weit geschafft hat, demnach "werden nichts herschenken und versuchen, das Beste rauszuholen". Mit breiter Brust, aber ohne Jan-Philipp Valda, der am Montag erfolgreich am Knie operiert wurde, geht MuKu die Pokal-Aufgabe an. (moe)