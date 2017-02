Letzter Test vor dem Halbfinale Für den ESC Hügelsheim 09 steht heute Abend das letzte Vorrundenspiel der Eishockey-Regionalliga Südwest an. Um 20 Uhr fällt das erste Bully bei den Schwenninger Fire Wings. Gleichzeitig ist es der letzte Test für die Truppe von Pavol Jancovic. Nach der Heimniederlage vergangene Woche gegen den neuen Tabellenführer Eisbären Heilbronn spielt das Ergebnis heute Abend primär keine Rolle mehr. Die Rhinos werden im Halbfinale als Tabellenvierter gegen den Vorrundenersten antreten müssen. Sehr wahrscheinlich bleibt das der amtierende Meister aus der Käthchenstadt. Die mittelbadischen Eishockey-Cracks können nicht nur, nein, sie müssen sich heute sogar ausprobieren. Die vergangenen Spiele forderten ihre Tribute. Mit Cedrick Duhamel, Nico Bastian, Denis Friedberger, Christian Böcherer, Marco Trenholm, die sich alle eine Verletzung zugezogen haben, sowie mit Björn Groß fallen gleich sechs Spieler der ersten beiden Reihen auf einmal aus - teilweise sogar längerfristig. Allerdings stach zuletzt gerade die dritte Formation um die Routiniers Rouven Siel, Andy Mauderer und Michel Obermann heraus. Auf sie wird es bei der Partie heute nun mitankommen, die jungen Spieler zu führen und in den entscheidenden Momenten in die Bresche zu springen. Wollen die Rhinos doch mit einem weiteren Auswärtssieg und mit gutem Gefühl zum ersten Play-off-Spiel nach Heilbronn reisen. Schwenningen hatte sich nach einem starken Vorjahr einiges vorgenommen. Allerdings wurden auch höherklassige Vereine auf die tollen Auftritte insbesondere der jungen Spieler aufmerksam. Diese Abgänge konnten die Fire Wings nicht ganz kompensieren und fielen in dieser Saison aus dem Playoff-Rennen. Zuletzt ließen sie allerdings mit Siegen über Bietigheim und Stuttgart aufhorchen und wollen sich ebenfalls mit einem gutem Gefühl aus der Hauptrunde verabschieden. Das erste Gastspiel des ESC im Schwarzwald Anfang November vergangenen Jahres war der Beginn einer Siegesserie. Zwölf aus 14 Spielen gewannen die Rhinos ab diesem Zeipunkt, fast alle auswärts. Lediglich das zweite Saisonspiel in der Fremde, damals in Zweibrücken, ging verloren. Seitdem gingen die Nashörner stets als Sieger vom Eis der Gastgeber und führen die Auswärtstabelle an. Nicht nur für heute Abend, sondern auch für die kommenden Playoff-Spiele ist das ein gutes Omen, haben die Eisbären Heilbronn doch im Falle eines dritten Entscheidungsspiels Heimrecht. (ndm)

