Psychologisch im Nachteil Von Moritz Hirn Die Winterpause ist lang, grau und kalt. Auf dem Bühlertäler Mittelberg ist sie meist noch ein wenig grauer und kälter als andernorts. Beispielsweise mussten die Fußballer des SVB den neuen Kunstrasen erst von einer dicken Schneeschicht befreien, bevor sie darauf dem Ball hinterherjagen konnten. Kein Wunder, dass Trainer Michael Santoro und seine Jungs das Ende der Durststrecke herbeisehnen: Morgen kommt der FC Neustadt auf dem Mittelberg. "Winterpausen sind immer zäh. Ohne direktes Ziel ist oft kein richtiger Zug drin", klagt Santoro. Vorbereitungsspiele sorgen dabei nur bedingt für Abhilfe. Immerhin hat der SVB den letzten Test vor dem Ernstfall positiv gestalten können: Am vergangenen Dienstag besiegte der Verbandsligist den eine Klasse tiefer angesiedelten SV Sinzheim mit 1:0. Das Tor besorgte Bühlertals Kapitän und Lebensversicherung Sebastian Keller. Vor allem in der zweiten Halbzeit ist es "sehr gut gelaufen", sagt Santoro, der sich aber endlich wieder auf Wettkampfbedingungen freut. Richtig gut gelaufen ist es am vergangenen Wochenende auch für den FC Neustadt: Der Aufsteiger durfte schon früher aus den Startlöchern - und hat dabei ein dickes Ausrufezeichen in den heimischen Kunstrasen gepflügt. Gegner Bad Dürrheim führte zur Pause bereits mit 3:0, doch der FC bewies Moral, bog die Partie um und gewann mit 4:3. "Psychologisch", sagt Santoro, "ist der Gegner im Vorteil." Dabei erinnert sich der SVB-Trainer obendrein an den Rückenwind, mit dem man als Aufsteiger durch die Liga fliegt: "Im ersten Jahr verspürt man diesen unbändigen Willen, die Klasse unbedingt zu halten." Daran sollten sich Santoros SVB-Akteure erinnern, denn auch die Hausherren stecken in ihrem mittlerweile dritten Verbandsliga-Jahr mitten im Abstiegskampf. Immerhin können die Bühlertäler neben Kampf und Siegeswillen - zwei Komponenten, ohne die es grundsätzlich nicht geht - etwas mehr Erfahrung in die Waagschale werfen. Angesichts von Platz 15 und vier Punkten Rückstand auf Neustadt wäre es aus mittelbadischer Sicht wünschenswert, dass der SVB den 4:0-Hinspielerfolg wiederholt - was allerdings ein schwieriges Unterfangen werden dürfte. Ein Beispiel: FC-Torjäger Sam Samma, der gegen Bad Dürrheim seine Saisontreffer 13 und 14 markierte, ist in bestechender Form. Doch auch das SVB-Personal ist fit - in Kopf und Körper, wie Santoro versichert. Was die Physis anbelangt, gilt das für David Knobelspies und Amir Memisevic nur bedingt: Beide haben noch Trainingsrückstand und können noch nicht über 90 Minuten powern. Gänzlich fehlen werden Jonas Knobelspies und Jannik Kohler, der Einsatz von Marcel El Khallouki ist noch fraglich. Dennoch sagt Santoro vor der richtungsweisenden Partie: "Wir wollen das Spiel gewinnen und so schnell wie möglich den Abstiegsplatz verlassen." Die Aussichten wären dann gar nicht mehr grau und kalt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben