Die Zeit der Ausreden ist vorbei

Offensiv Sahne, hinten Mager-Milch: Auch beim Auftakt des neuen Punktspieljahres in der Verbandsliga offenbarte der SV 08 Kuppenheim seine alten Defensivschwächen. In Auggen erzielten die Schützlinge von Viktor Göhring, der einmal mehr vom Trainer zum Spielertrainer mutierte, drei Treffer - und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Natürlich kann man beim Tabellenfünften mit 3:4 verlieren, noch dazu stark ersatzgeschwächt (Göhring: "Ich musste auf acht Spieler verzichten"), aber einmal mehr wurde dem SV 08 die mangelnde Gruppendynamik in der Rückwärtsbewegung zum Verhängnis. Und die Abstiegsplätze kommen immer näher.

Im morgigen Heimspiel gegen den Tabellenletzten SV Solvay Freiburg - der FC Bötzingen hat bekanntlich aus finanziellen Gründen seine Mannschaft zurückgezogen - gibt's nun keine Ausreden mehr. Es zählt nur ein Sieg, zumal eine Woche später das emotionsgeladene Derby beim SV Linx auf dem Programm steht. Unterschätzen sollte man das abgeschlagene Schlusslicht (acht Punkte) allerdings nicht. Man sollte den SV Solvay auch nicht an dem 4:1-Sieg in der Hinrunde messen, sondern eher an dem jüngsten 1:1 gegen den Tabellenvierten Kehler FV.

Sechs Punkte wollte Göhring aus den ersten beiden Partien im neuen Fußballjahr holen, einen Kaltstart unbedingt vermeiden; beides ist schon jetzt Makulatur. Dafür steckt der SV 08 nun mitten im Abstiegskampf. Und je schneller die Kuppenheimer das kapieren, umso besser für alle Beteiligten. "Jetzt gilt's. Wir müssen gegen das Schlusslicht gewinnen, damit wir vor dem schweren Spiel in Linx etwas Ruhe reinbekommen", redet Göhring erst gar nicht um den heißen Brei herum. Oder anders ausgedrückt: Ein Dreier ist eminent wichtig für die Tabelle und den Kopf. Zu allem Überfluss muss aber der Kuppenheimer Trainer morgen neben den zahlreichen Verletzten auch noch auf den gelb-rot-gesperrten Leitwolf Nico Westermann verzichten.

"Jetzt darf personell überhaupt nichts mehr passieren", stöhnt Göhring und zerbricht sich den Kopf über die Startformation. Klar ist, dass der Trainer, der in Auggen den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 beisteuerte, erneut zusammen mit Faruk Karadogan auf der Doppel-Sechs spielen wird. Zum Glück lichtet sich das Kuppenheimer Lazarett in nächster Zukunft etwas. Emanuel Giardini (Kreuzband) konnte bereits wieder ins Training einsteigen, Manuel Bauer (Innenbanddehnung) will's ab der nächsten Woche versuchen, und auch bei Sezer Ergün ist Land in Sicht. Für das eminent wichtige Spiel morgen gegen den SV Solvay Freiburg ist aber an ihren Einsatz noch nicht zu denken. Fabian Borutta (Arm gebrochen), Simon Götz (Knöchel) und Daniel Lang (Knöchel, Kapsel) fallen noch für längere Zeit aus. "Jammern bringt nichts. Fakt ist: Wir sind gegen das Schlusslicht zum Siegen verdammt, auch wenn das kein Selbstläufer wird. Das ist eine ganz andere Mannschaft wie in der Vorrunde, die noch dazu im Wörtel überhaupt nichts zu verlieren hat", warnt Göhring. An eine Niederlage verschwendet er allerdings auch keinen Gedanken.