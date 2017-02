Stressresistenz auf dem "Kiez" vonnöten

In der Vorbereitung auf die erste Montagabendpartie der Saison von Zweitligist Karlsruher SC beim FC St. Pauli hatte KSC-Coach Mirko Slomka besonders einen Schwerpunkt: Fehler auszumerzen sowie eine "auf der einen Seite fußballerisch gefestigte Mannschaft, auf der anderen Seite eine stressresistente Truppe zu finden, die in solchen Momenten, wo man von außen gern hinein interpretiert, dass es um alles geht, es aushalten kann und persönliche, eigene Qualität, die sie hat und braucht, einsetzen kann".

Denn am Millerntor beim Liga-16. geht es für die punktgleichen Karlsruher als 15. darum, den rettenden Platz über dem Strich zu verteidigen. Die erwarteten 29000 Zuschauern, darunter 1200 aus Karlsruhe, werden für eine aufgeheizte Stimmung und Atmosphäre sorgen, wenn Günter Perl die Partie anpfeift.

Slomka zeigt sich indes optimistisch. "Ich denke, dass wir von Spiel zu Spiel besser werden und die nötigen Punkte holen, um wenigstens mal 15. zu bleiben." Die Hamburger aber gelte es nicht zu unterschätzen. "Sie sind sehr gut aus der Winterpause heraus gekommen und haben beinahe drei Mal in Folge gewonnen", warnt Slomka vor "sehr präsenten" Paulianern.

"Es wird für alle sicher eine sehr spannende Partie mit toller Atmosphäre. Ich mag das, wenn es eng und laut zugeht und denke, meine Mannschaft hat auch Spaß dabei." Das denkt auch Matthias Bader. Am Montag könnte es sein Debüt am Millerntor werden. Die Stimmung hatte er bisher nur von der Bank aus erleben dürfen. "Das pusht einen noch mehr", so Bader. Gegen Pauli komme es darauf an, "hinten sicher zu stehen und die Räume hinter der Kette anzulaufen und rein zu spielen." Man wolle das Spiel mehr ins Zentrum lenken.

Dort hat Coach Slomka mit Grischa Prömel und Hiroki Yamada zwei Rückkehrer, "wichtige Persönlichkeiten", die wohl wieder in die erste Elf kommen. Fehlen werden dagegen die verletzten Manuel Torres, Ylli Sallahi und Florian Kamberi sowie der gelb-rot gesperrte Franck Kom. Enrico Valentini befindet sich im Aufbau. "Wir müssen die nächste Einheit abwarten", so Slomka.

Gaetan Krebs, Martin Stoll, Boubacar Barry und Oskar Zawada werden bei der U23 des KSC in Ravensburg eingesetzt. Dies schließe natürlich nicht den Einsatz in Hamburg aus, so der KSC-Coach. Aber auch da werde man sich noch entscheiden, wer die Spieler sein werden, die den Abstiegskampf für den KSC positiv gestalten sollen.(and)