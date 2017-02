Duell der Topscorer Die Ausgangslage ist vergleichsweise überschaubar. Wenn heute, 19 Uhr, die Volleyballer des TV Ingersoll Bühl beim "Geilsten Club der Welt" in Herrsching zu Gast sind, zählt nur ein Sieg. Derzeit sind die Bisons als Tabellensechster direkt für die Playoffs qualifiziert, doch die Bayern liegen nur drei Punkte zurück und haben am letzten Spieltag zu Hause gegen Schlusslicht Solingen vergleichsweise leichtes Spiel, während Bühl gegen den starken Tabellenvierten Düren ran muss. Rein rechnerisch könnte Bühl sich in Herrsching sogar eine knappe Niederlage leisten - die aber durch einen Dreier im Heimspiel gegen Düren vergoldet werden müsste. Doch darauf will man sich nicht einlassen. "Wir rechnen nicht, wir wollen gewinnen", stellt Chef-Trainer Ruben Wolochin unmissverständlich klar, muss aber gleichzeitig mit massiven Personalproblemen kämpfen. Gleich drei Spieler stehen auf der Kippe. Zuspieler Juan Finoli, Außenangreifer Ilya Zhilin und Mittelblocker Magloire Mayaula kämpfen seit Wochen mit Verletzungen und können allenfalls mit angezogener Handbremse trainieren. Zwar werden alle die Fahrt an den Ammersee mitmachen, doch im Vollbesitz ihrer Kräfte sind sie nicht. Wolochin will das aber nicht als Ausrede geltenlassen. "Ich erwarte von denen, die auf dem Feld stehen, dass sie mit vollem Einsatz um den Einzug in die Play-off-Runde kämpfen." Aber er weiß auch um die Schwere der Aufgabe. Herrsching hat sich in den drei Jahren seiner Bundesligazugehörigkeit Schritt für Schritt verbessert. Mit Jungnationalspieler Tom Strohbach spielt inzwischen der Top-Scorer der Liga im Team von Trainer Maximilian Hauser. Zuspieler Patrick Steuerwald und Libero Ferdinand Tille sorgen für Balance im Spiel. Der neue Diagonalangreifer Matt Tarantino tritt inzwischen mehr und mehr aus dem Schatten des nach Friedrichshafen abgewanderten Daniel Malescha. Zur Wochenmitte, im Nachholspiel beim Deutschen Meister in Berlin, glänzten Strohbach und Tarantino im Angriff mit Erfolgsquoten von deutlich über 40 Prozent und sorgten bei der 1:3-Niederlage fast im Alleingang für den Satzgewinn. Schon, dass dem Meister ein Satz abgeknöpft wurde, war ein kleines Wunder, denn Hauser hatte die Reise nach Berlin praktisch ohne Ersatzspieler angetreten. Im Heimspiel gegen Bühl wird das sicher wieder anders aussehen und hinzu kommt der Heimvorteil durch die ungewohnt kleine und niedrige Halle. Bühls Team-Manager David Molnar kann da aus Erfahrung sprechen: "Die Nikolaushalle ist sogar noch niedriger als unsere Schwarzwaldhalle." Mit speziellem Training haben die Bühler deshalb versucht, sich auf die ungewohnten Bedingungen einzustellen und sogar sonst nicht übliche Trainingseinheiten in der Schwarzwaldhalle standen auf dem Programm. Auf der anderen Seite verweist Molnar aber auch auf die eigenen Stärken, zu denen zweifellos der wieder erstarkte Diagonalangreifer Slawomir Jungiewicz gehört. Der Pole hat sich auf Rang zwei der Scorerliste nach oben gearbeitet, so dass es in Herrsching neben dem Kampf um den letzten Playoff-Platz auch zum Duell der Topscorer kommen wird. (win)

