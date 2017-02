Auch auf dem Teppichboden ein echter Könner

Er kann's auch in der Halle. Auf Teppichboden ohne Granulat. Vicente Emilio Jimenez, der Kolumbianer in Trainer-Diensten des TC Rot-Weiss Baden-Baden und Leistungsträger im Männer-50-Team (Südwest Liga), stürmte bei den deutschen Tennis-Hallenmeisterschaften in Essen bei den Männern 55 bis ins Finale. Dort wurde er dann allerdings von Axel Goike (TA Essen-Bergeborbeck/bei der DM an Nummer zwei gesetzt) gestoppt. Den ersten Satz gewann der Baden-Badener Tenniscrack noch 6:3, im zweiten führte er 4:2 - doch dann ging nichts mehr. Jimenez gewann kein Spiel mehr, verlor den zweiten Satz 4:6 und bekam im dritten die Höchststrafe (0:6).

"Mein Sohn Camilo, der mich in Essen im Endspiel unterstützt hat, meinte nach dem Match, dass ich plötzlich nicht mehr so viel Druck gemacht habe. Ich selbst habe das gar nicht bemerkt", so Jimenez, der aber nach einer stressigen Tenniswoche in Essen mit dem deutschen Vizetitel sehr gut leben kann. Zwei Wochen zuvor hatte er sich in Leimen in der gleichen Altersklasse zum badischen Meister gekürt.

Auf seinem Weg ins Finale hatte Jimenez mit seinen Gegner - Richard Crux (Rochusclub Düsseldorf) 6:3, 6:2; Miran Lazar (Deutscher Sportclub Düsseldorf/in Essen an Nummer drei gesetzt) 6:3, 6:4; Wolfgang Becker (Deutscher Sportclub Düsseldorf) 6:3, 6:2; Karl Heinz Kremer (TC Sportpark RW Rheinsbach) 6:2, 6:1; Henri de Wet (TC Blau-Schwarz Düsseldorf) 5:3 Aufgabe - kurzen Prozess gemacht. Apropos de Wet. Er war einst unter den Top 200 der ATP-Weltrangliste zu finden, hatte gegen Weltklasseleute wie Jim Courier gespielt und war in Essen als hoher Favorit gehandelt worden. Bis zum Halbfinale hatte er alle Spiele klar gewonnen, doch dort bekam er dann die ganze Wucht und Aggressivität von Jimenez zu spüren. Beim Stande von 4:3 für den Baden-Badener zog sich de Wet eine Zerrung im Oberschenkel zu, spielte noch ein Spiel weiter und gab dann auf. Jimenez stand im Finale.

Unvergessen ist auch noch der Auftritt des frisch gebackenen deutschen Hallen-Vizemeisters bei den letztjährigen European Senior Open in Baden-Baden. Im Viertelfinale hatte er dem an Nummer zwei gesetzten Klaus Liebthal beim 5:7, 4:6 einen großen Tenniskampf geliefert. Dabei hatte der angriffslustige und leichtfüßige Kolumbianer im ersten Satz einen 5:2-Führung verspielt, auch der zweite Durchgang war bis zum 4:4 völlig offen gewesen. Jimenez kann's eben auch auf roter Asche.