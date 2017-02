Wahre Medaillenflut Mit 43 Schwimmern der Jahrgänge 1999 und jünger startete Rastatter TV beim TBG-Meeting im Gaggenauer Murgana-Bad. Dabei angelte sich der RTV 62 Medaillen. Bei den Mädchen des Jahrgangs 2008 dominierte Laura Schuller mit zwei Goldmedaillen, ihre Zwillingsschwester Paula holte sich zweimal Silber. Diana Belichenko freute sich über eine Bronzemedaille. Im Jahrgang 2007 gingen zwei Goldmedaillen an Max Kirchner und jeweils einmal Bronze an Sarah Lehmann und Stefan Müller. Auf das Konto von Vivien Belichenko, Jahrgang 2006, gehen eine Gold- und eine Silbermedaille. Toll meisterten den Wettkampf die Schwimmer aus dem Jahrgang 2005: Luisa Hohenstein nahm eine Gold- und eine Bronzemedaille mit nach Hause, Annika Lehmann zwei Silbermedaillen, Felix Dotzauer eine Silber- und eine Bronzemedaille und Annelina Dietrich eine Bronzemedaille. Auch die Jungs des Jahrgang 2004 sammelten eifrig Edelmetall: Die ganze Medaillenpalette ging an Cengiz Schroll, zwei Goldmedaillen an Alexander Straub, eine Silber- und eine Bronzemedaille an Justin Schulz und eine Silbermedaille an Philip Müller. Angetrieben von den jungen Jahrgängen erkämpften sich auch die wettkampferfahrenen Schwimmer persönliche Bestzeiten und Podestplätze. Im Jahrgang 2003 geht auf das Konto von Tim Grubert ein erster Platz, Lea Frohberg sicherte zwei zweite Plätze, Bianca Maria Erhard und Tim Stucke schwammen je einmal auf Platz zwei und drei , Alexander Sergin wurde Zweiter. Immer ganz vorn dabei sind die Mädchen aus dem Jahrgang 2002: Sophia Rothecker mit einem ersten und zwei zweiten Plätzen sowie Luna Walz mit einem ersten und einem dritten Platz. Zwei Silbermedaillen erschwamm sich Max Böhmer, eine Silber- und eine Bronzemedaille ging an Marco Smuda (beide 2001). Auch die Mädchen des Jahrgang konnten sich sehen lassen: Ana Sophia Erhard mit zwei Silbermedaillen, Sina Ratzel mit zwei Bronzemedaillen und Rania Pourmodheji mit einer Bronzemedaille. Natürlich trugen auch die Eliteschwimmer des Vereins zum tollen Erfolg bei: Elias Focht (JG 2000) mit der ganzen Medaillenpalette, Steffen Schwarzbach (JG 2000) mit zwei Silbermedaillen und - als beste Schwimmerin des Tages - Tara Walz (JG 1999): Sie brillierte mit drei Goldmedaillen. Spannend waren die Staffelwettkämpfe, bei denen der RTV mit vier Mannschaften am Start war: Drei Teams schlugen als erste an, eines als zweite. (red)

