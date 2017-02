Der "Kiez" als Gefahrenzone Von Peter Putzing Eine Niederlage heute im Kellerduell beim FC St. Pauli - und der KSC ist auf einem Abstiegsplatz angekommen. Immerhin: Dank der Niederlage von Aue werden die Badener die Heimreise vom "Kiez", dem Rotlichtmilieu Hamburgs, wohl nicht mit der Roten Laterne im Gepäck antreten - aber die akute Gefahrenzone droht. Dennis Kempe ist klar, "dass es in Pauli zu einem dieser berüchtigten ,Sechs-Punkte-Spiele' kommt. Aber wir sollten nicht in Hektik verfallen. In unserer Situation ist jedes Spiel wichtig. Dass es eine ganze enge Konstellation zwischen vier Clubs in der Tabelle gibt, ist sicher erschwerend." Der Linksfuß, der für seinen Treffer gegen Bielefeld zum "Torschützen des Monats Januar" gewählt wurde, meint damit: Pauli, Bielefeld, Aue und der KSC liegen fast gleichauf. Aus diesem Quartett werden wohl die Absteiger kommen, denn der Abstand auf 1860 München auf Rang 14 beträgt schon sieben Zähler. Wohl auch, weil für die Slomka-Elf der Anschluss ans Mittelfeld im Moment weg ist, fordert Sportdirektor Oliver Kreuzer: "Wir müssen uns vom Blick auf die Tabelle lösen und auf uns schauen." Kreuzer will zudem, bestimmt an die frühen Gegentore beim 1:2 gegen Union Berlin denkend, "dass wir am Millerntor von der ersten Minute an präsent sind." Auch die Statistik, dass der KSC nur eine der letzten elf Partien siegreich gestalten konnte und auswärts seit dem 21. Oktober 2016 auf einen Dreier wartet, ist nicht in Kreuzers Fokus. Auch der 30-jährige Kempe denkt positiv, gibt sich zuversichtlich, obwohl die Karlsruher zuletzt zwei Niederlagen in Serie kassierte. Kempe glaubt gar, dass Pauli gegenüber dem KSC psychologisch im Nachteil ist und nennt dafür gleich mehrere Gründe: "Wir haben in den vergangenen drei Jahren dort immer gewonnen. Das wissen die, das haben die im Kopf." Dann: "Sicher hat der späte Ausgleich, den Pauli in Bielefeld hinnehmen musste, am Nervengerüst genagt. Ich glaube, die haben mehr Respekt vor uns als wir vor ihnen." Für Optimist Kempe ist der Abstieg kein Thema. "Ich bin felsenfest vom Klassenerhalt überzeugt", sagt der Modellathlet, der im Jahr 2012 schon einmal mit dem KSC den bitteren Gang in die dritte Liga erlebte. "Das war damals eine andere Truppe. Die hatte nicht den Teamgeist, so wie das nun der Fall ist." Ein großes Manko der Karlsruher im Jahr 2017 ist die hohe Anzahl an Gegentreffern. Sieben Tore mussten die Wildpark-Akteure in vier Begegnungen hinnehmen. Das hängt laut Kempe auch damit zusammen, "dass wir offensiver ausgerichtet sind, dadurch kommen wir vermehrt in Eins-gegen-Eins-Situationen, die heikel werden können. Aber: Die offensivere Variante ist der richtige Weg." Man müsse nur mehr Präsenz zeigen - "vor allem in direkten Duellen." Ein Weg zurück zur Dreierkette, mit der man unter Interimscoach Lukas Kwasniok in zwei Partien kein Tor kassierte, ist für Kempe keine Lösung. "Das würde wieder ein abwartendes Spiel beinhalten. Wir sollten versuchen, offensiv zu verteidigen und wieder schneller umzuschalten. Jetzt wieder auf Dreierkette umswitchen, das sehe ich eher problematisch. Wir waren wohl stabiler, aber hatten damit nach vorne keine wirkliche Durchschlagskraft." Mit dieser Aussage legt Kempe den Finger in eine weitere KSC-Wunde, denn die Wildpark-Elf hat gegen Union Berlin einige Gelegenheiten, Treffer zu erzielen, verschenkte diese allerdings. "Wir müssen die Effektivität vor dem gegnerischen Tor verbessern. Und wir müssen - wie schon erwähnt - wieder zu dem schnellen Umschaltspiel zurückfinden, das wir anfangs des Jahres gezeigt haben."

