TVB droht Umweg über Pre-Playoffs

Bühls Trainer Ruben Wolochin gab sich nach der bitteren Niederlage am Ammersee sehr wortkarg. "Wir haben gut gekämpft, zumindest im ersten und dritten Satz war das in Ordnung", gab er zu Protokoll. Zur höchst diskussionswürdigen Leistung des ersten Schiedsrichters gab es hingegen kein Wort. Im Gegensatz zu Teammanager David Molnar, der aus seinem Herzen keine Mördergrube machte: "Mit einem anderen Schiedsgericht wäre das Spiel anders gelaufen." Besonders folgenreich war eine Entscheidung am Ende des ersten Satzes: Bühl hatte Satzball, Außenangreifer Jens Sandmeier traf mit seinem Angriffsschlag den gegnerischen Block. Von dort spritzte der Ball ins Aus - und so wurde es auch vom Linienrichter angezeigt. Der Schiedsrichter jedoch entschied auf Fehler von Bühl. Statt Satzgewinn für die Bisons nutzte Herrsching seine Chance und holte sich wenig später den ersten Satz.

Doch Bühl zeigte sich wenig beeindruckt, hielt im zweiten Satz zunächst dagegen, zur Satzmitte kippte das Spiel aber. Bei Bühl brach die Annahme weg, Herrsching nutzte dies konsequent und erhöhte auf 2:0. Mit dem Rücken zur Wand setzte Wolochin alles auf eine Karte. Der noch immer angeschlagene Ilya Zhilin kam aufs Feld, um die Annahme zu stärken, was auch durchaus gelang. Bühl startete gut in den Satz, geriet zur Satzmitte leicht in Rückstand, um im Satzfinale nochmals aufzudrehen. Trotz erneut fragwürdiger Schiedsrichterentscheidungen ließ Bühl diesmal nicht locker, holte einen 21:23-Rückstand auf und hatte beim 24:23 den ersten von insgesamt fünf Satzbällen. Genutzt werden konnte allerdings keiner, und am Ende sorgte ein Aufschlag-Ass von Herrschings Topscorer Tom Strohbach für die Entscheidung.

"Der Kampfgeist und der Wille waren da, zumindest im ersten und im dritten Satz. Leider fehlte in den entscheidenden Situationen aber das Glück", war auch Molnar mit dem Spiel der Mannschaft nicht unzufrieden. Lob gab es von ihm vor allem für die vielen Bühler Fans, die nach Herrsching gefahren waren, um die Mannschaft zu unterstützen. Dass es am Ende nicht reichte, lag auch an Herrschings Diagonalangreifer Matthew Tarantino, der einen ausgesprochen guten Tag erwischt hatte und nie zu kontrollieren war.

Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) erwarten die Bisons nun zum letzten Spiel der Hauptrunde den Tabellenvierten Düren in der heimischen Großsporthalle, bereits Mitte der Folgewoche beginnen dann die Pre-Playoffs mit einem Heimspiel gegen Solingen. "Ein bisschen mehr Pause hätte uns gutgetan", hadert Molnar, gibt sich aber sehr zuversichtlich, dass die Playoffs doch noch erreicht werden. Gegner wären dann entweder Meister Berlin oder Rekordmeister Friedrichshafen. (win)