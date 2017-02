Beruhigungspille vor dem Derby in Linx Von Hucky Krämer 4:0 (3:0) gewonnen, Pflicht erfüllt, Selbstvertrauen getankt und Kräfte für das kommende schwere Derby beim SV Linx geschont: Der SV 08 Kuppenheim wurde am Fasnachtssamstag im Wörtel gegen das abgeschlagene Verbandsliga-Schlusslicht SV Solvay Freiburg seiner Favoritenrolle gerecht und verschaffte sich mit einem lockeren Dreier etwas Luft im Abstiegskampf. Sieben Punkte steht man jetzt über dem Strich. Eine Augenweide war es freilich nicht, was die stark ersatzgeschwächten Kuppenheimer - zu allem Überfluss war auch noch Leitwolf Nico Westermann (11 Saisontore) gelb-rot-gesperrt - bei herrlichem Fußballwetter den rund 150 Zuschauern boten, aber sie waren gnadenlos effektiv. "Die drei Punkte waren das einzig Wichtige", meinte deshalb Coach Viktor Göhring, der einmal mehr zum Spielertrainer mutierte, nach der Partie. Er freute sich auch, dass hinten endlich einmal wieder die Null stand. Überbewerten wollte er aber diesen "Pflichtsieg" nicht. Mit Recht. Denn die jungen Freiburger (Durchschnittsalter 21,5 Jahre) spielten auf dem tiefen Geläuf zwar brav mit, waren aber vorne ohne Durchschlagskraft und agierten hinten mit jugendlichem Leichtsinn. Dass ihr Trainer Boris Darvich nach dem glatten 0:4 von einer "spielerischen Überlegenheit seines Teams gegen einen schlechten Gegner" sprach, passte so richtig in die närrische Zeit. Die Freiburger, die nun bereits 16 Punkte vom rettenden Ufer entfernt sind, hatten im Wörtel nie den Hauch einer Chance. Zumal die Kuppenheimer einen Blitzstart hinlegten. Bereits nach zwei Minuten verwandelte Faruk Karadogan eine Freistoßflanke von Göhring per Kopf zum 1:0. Göhring selbst erhöhte dann auf 2:0 (23.). Nach schöner Vorarbeit von Lucas Grünbacher donnerte er den Ball mit dem rechten Außenrist an den Innenpfosten, von wo er den Weg ins Tor fand. Ein sehenswerter Treffer. Und als dann Denis Kolasinac auf 3:0 (42.) erhöhte - er scheiterte zunächst mit seinem Schuss an Gästekeeper Bakary Manneh, köpfelte den Abpraller dann aber ins Netz -, war "die Messe bereits gelesen" (Göhring). Auch weil Freiburgs Sturmspitze Raffael Mangu kurz darauf die Riesenchance zum 3:1 (44.) vergab. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Kuppenheimer in den Fasnachtsmodus - und die Gäste tobten sich ein wenig aus. Spätestens an der Strafraumlinie war aber dann Schluss mit lustig. Nur einmal trafen die Freiburger , die durchaus technisch versierte Spieler (Enzo Broguy, Jason Aquiayi oder Michael Beyai) in ihren Reihen haben, ins Tor. Allerdings ins eigene. Der gute Sabri Daoudi war der Unglücksrabe, der dem SV 08 das 4:0 (70.) bescherte. Schwerstarbeit musste an diesem Samstag eigentlich nur 08-Stadionsprecher Jens Vogt, im Stadionblick zu seinem 50. Wiegenfest beglückwünscht, aufgrund der schwer auszusprechenden Namen der Gästespieler verrichten. Die Kuppenheimer können nach diesem lockeren Pflichtsieg jetzt in aller Ruhe die närrischen Tage genießen, aber spätestens ab Aschermittwoch muss alles vergessen sein. Dann zählt nur noch das Derby beim SV Linx Und der ist ein ganz anderes Kaliber. SV 08 Kuppenheim: Ullrich - Kölmel, Kleinschmidt (66. Schneider, Kolasinac, Smuda - Göhring (80. Oremek), Peter - Karamehmedovic (74. Tasli), Karadogan, Otto - Grünbacher (76. Herbote). SV Solvay Freiburg: Manneh - Alabani, Daoudi, Kurtani, Borguy (84. Rau) - Barbullushi, Dugois, Beyai (71. Hoshmi), Aquiayi - Hassoun (65. Diomande), Mangu (46. Tek-Rech). Schiedsrichter: Simon Pace (Engen) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Karadogan (2.), 2:0 Göhring (23.), 3:0 Kolasinac (42.), 4:0 Daoudi (70., Eigentor) - Gelbe Karte: - Alabani - Beste Spieler: Peter, Göhring - Broguy, Aquiayi.

