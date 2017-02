Titel verteidigt

Diskuswerferin Leia Braunagel konnte bei den deutschen Jugend-Hallen- und Winterwurfmeisterschaften die Erwartungen voll erfüllen und ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Mit starken 48,94 Metern stellte sie in Sindelfingen eine neue Bestweite auf und kratzte an der magischen 50-Meter-Marke.

Nach einem ungültigen Versuch machte die Jahresbeste der Klasse U18 bereits in Durchgang zwei alles klar. Mit 48,90 Metern verbesserte sich Braunagel (SCL-Heel Baden Baden) um einen halben Meter und hatte schon da den Titel so gut wie sicher. Selina Dantzler (München), die Zweite der deutschen Rangliste, konnte mit vier Würfen über 46 Meter annähernd mithalten. Im sechsten Durchgang schob sich allerdings noch Sandy Uhlig (Mittweide) mit 46,98 Meter um vier Zentimeter an Dantzler (46,94) vorbei auf den Silberrang. Der letzte Versuch gehörte aber der da schon sicheren deutschen Jugendmeisterin Leia Braunagel. Und die U-18-EM-Teilnehmerin des Vorjahres haute nochmals mächtig einen raus und verfehlte mit 48,94 Metern nur knapp die 50 Meter. "Die hätte ich gerne noch gepackt", meinte die dennoch rundum zufriedene Siegerin, die damit ihren Titel erfolgreich verteidigte.

Stösser bleibt hinter Erwartungen zurück

Nichts mit der erhofften Medaille wurde es dagegen für Hammerwerfer Tim Stösser. Der Ötigheimer im Trikot der LAG Obere Murg kam nicht richtig in den Wettkampf hinein und blieb deutlich unter seinen sonstigen Weiten. Mit 55,62 Metern im zweiten Durchgang qualifizierte er sich als Siebter für den Endkampf. Dort konnte er sich nicht mehr steigern und bliebt am Ende auf diesem siebten Rang. Aber auch mit einem 60-Meter-Wurf wäre kein Edelmetall drin gewesen. Die ersten vier Plätze gingen mit Weiten über 61 Meter weg.

Als einiger Kreis-Athlet war Joshua Braun (SR Yburg Steinbach) in der Halle unterwegs. Über 60 Meter konnte er sich am Samstag in starken 7,02 Sekunden als einer von sieben Vorlaufsiegern direkt für die Zwischenläufe qualifizieren. Dort blieb er allerdings in 7,06 hängen, konnte die Erwartungen aber trotzdem voll erfüllen. Am Sonntag standen im Glaspalast die 200 Meter im Zeitplan. Auf seiner eigentlichen Spezialstrecke musste er sich aber im Vorlauf mit 23,12 Sekunden begnügen und blieb damit deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurück. (rawo)