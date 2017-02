TVB Landesmeister

Nachdem die U-18-Volleyballer des TV Bühl mit dem Landesmeistertitel vorgelegt hatte, war nun auch die U16 in Ettlingen erfolgreich. Da man in der Baden-Württemberg-Liga den Mannschaften aus Freiburg, Konstanz und Rottenburg den Vortritt lassen musste, wurde bei der Landesmeisterschaft der letzte verbliebene Startplatz für die süddeutsche Meisterschaft ausgespielt. Weil Chefcoach Kristen Clero mit dem Bundeliga-Team in Berlin im Einsatz war, wurde das Team von Jürgen Gallas gecoacht.

Der TVB ging als klarer Favorit an den Start, da man allen anderen Mannschaften physisch weit überlegen war und außerdem Junioren-Nationalspieler Leon Meier in seinen Reihen wusste. In den Spielen gegen Königsbach, Ettlingen und Karlsruhe wurden die Bühler sehr deutlich ihrer Favoritenrolle gerecht und siegten glatt mit 2:0, die Mittelblocker Justin Krusche, Finn Ertl und Florian Ködel sowie über die Außenpositionen mit René Debus, Marius Bechthold und Philip Hahn ihr Angriffsspiel gekonnt aufziehen.

Im letzten Spiel des Tages kam es dann zum Showdown mit dem HTV Heidelberg. Coach Gallas vertraute nun der vermeintlich "ersten Sechs": Niklas Vix wechselte auf die Mittelblockerposition, Erik Donner kam auf der Diagonalen zum Einsatz. Da sich Zuspieler Denir Hadzic im Spiel gegen den SSC Karlsruhe leicht am Kopf verletzt hatte, bekam Samuel Amann das Vertrauen und erfüllte seine Aufgabe glänzend. Im ersten Satz behielten die Bühler mit 25:13 deutlich die Oberhand. Im zweiten Durchgang wurde es dann enger, dennoch brachte der TVB den Satz mit 25:22 und damit das Spiel mit 2:0 sicher nach Hause. Neben dem Landesmeistertitel haben sich die Bühler für die süddeutsche Meisterschaft am 18. März qualifiziert. Dort macht man sich Hoffnungen, auch die Berechtigung zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften zu erreichen. (red)