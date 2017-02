Sechster Sieg in Serie Die Basketballer der United Colors Baden-Baden eilen in der Landesliga von Sieg zu Sieg: Am vergangenen Samstag deklassierten die Korbjäger aus der Kurstadt den TV Weil mit 78:47. Durch den Kantersieg - es war der sechste Sieg in Folge - überflügelten die United Colors den Mitkonkurrenten und haben nun als Tabellenzweiter beste Chancen, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Nach der Aufholjagd beim TV Mühlacker vor zehn Tagen hatten sich die Baden-Badener in eine günstige Position im Aufstiegsrennen gebracht. Nun galt es, vor heimischer Kulisse gegen Weil nachzulegen. Im Hinspiel musste man sich trotz 23 Punkten Rückstand zur Halbzeit erst mit dem letzten Wurf Sekunden vor dem Ende geschlagen geben. Soweit kam es diesmal nicht: Mit einem fulminanten 28:12 im Auftaktviertel legte Baden-Baden schnell den Grundstein zum späteren Erfolg, zumal die Führung bis zur Halbzeit gar auf 50:26 ausgebaut wurde. Immer wieder war es Frankline Bangha, der geschickt durch die gegnerische Abwehr tänzelte oder mit Distanzwürfen erfolgreich war. Mit 19 Punkten ragte er nicht nur punktetechnisch etwas aus der überragenden Teamleistung der Hausherren heraus. Nach der Halbzeit reichte es, den Vorsprung zu verwalten, die Offensivbemühungen der Grenzstädter wurden durch ein überlegenes Abwehrverhalten der UCBB immer wieder im Keim erstickt. Den Gästen gelangen im dritten Viertel nur dreizehn (14:13), im Schlussviertel gar nur acht Punkte, so dass die Baden-Badener das Spiel überaus klar für sich entschieden. Die Kurstädter stehen nun auf Platz zwei, der zu den Aufstiegsspielen für die Oberliga berechtigt. Die kommenden Spiele werden allerdings schwer, da man in Bad Säckingen spielt und eine optimale Vorbereitung bei der weiten Auswärtsfahrt kaum möglich ist. Kurios wird auch das zweite Auswärtsspiel beim TSV Ettlingen am 11. März, das aus Zeitgründen gleichzeitig als Viertelfinalspiel des Bezirkspokals gewertet wird. Nach dem anstrengenden Februar folgt also ein nicht minder aufreibender März für die United Colors. Für UCBB trafen: Bangha (19), Baumer (7), Belle(8), Faff(14), Hallak (6), Kunz(8), Oster, Pina(4) und Schmidt(12). Die ersatzgeschwächten Männer II hatten den ungeschlagenen Tabellenführer Frankonia Karlsruhe am Rande einer Niederlage. Nicht auszudenken, was möglich gewesen wäre, hätten die sowieso schon dezimierten Hausherren die letzten Minuten des Spiels nicht zu dritt beenden müssen. Trotz des 68:73 konnten die UCBB den dritten Tabellenplatz halten. Bester Werfer war Dirk Six mit 18 Punkten. (red)

