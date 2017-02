"So spielt ein Absteiger" Von Peter Putzing Der KSC blamierte sich, präsentierte sich beim 0:5 in St. Pauli absolut desolat. Der Absturz auf den Abstiegsplatz ist die logische Folge. Die Negativserie der Badener hat Bestand: Diese Klatsche war Spiel Nummer drei in Folge ohne Sieg - die Talfahrt nimmt Tempo auf. Besonders schlimm: Auflösungserscheinungen beim Slomka-Team. Einer der wenigen, die ordentlich spielten beim KSC, Dimitris Diamantakos, war ehrlich: "Die zweite Halbzeit war eine Katastrophe. Anfangs haben wir noch gut gepresst, aber dann..." Sportdirektor Oliver Kreuzer war total enttäuscht. "Mit solch einer Leistung hat man keine Chance auf den Klassenerhalt. Mit so einem Zweikampfverhalten kann man nie etwas Zählbares holen." Mittelfeldmann Moritz Stoppelkamp bezeichnete den Auftritt des KSC als "grausam. So spielt ein Absteiger. Das war unterirdisch." Der KSC stand am Millerntor von Anfang unter Druck. Auch, weil es defensiv unglaublich große Lücken gab. Wohl auch, weil Trainer Mirko Slomka taktisch umstellte, erstmals ein 4-1-4-1 spielen ließ, bei dem die Abstimmung fehlte. Der Grieche Diamantakos spielte über links, machte das gut. Doch Stoppelkamp, der die rechte offensive Seite beackern sollte, kam nie richtig ins Spiel. Die Badener agierten ängstlich, die Nervosität war enorm. Und: in der zwölften Minute totaler Tiefschlaf beim KSC. Cenk Sahin konnte ungestört mehr als 50 Meter über das Feld laufen, an den Pfosten schießen, Möller Daehli schob dann die Kugel locker über die Linie. In der ersten halben Stunde - null Torgefahr durch den KSC. Dann erstmals ein wenig Gefahr durch den KSC: Der schwache Bjarne Thoelke, dem man anmerkte, dass er einige Wochen nur in der Oberliga zum Einsatz kam, scheiterte mit einem Kopfball an Pauli-Keeper Philipp Heerwagen. Auf der Gegenseite verhinderte KSC-Keeper und Kapitän Dirk Orlishausen mit einer tollen Parade nach einem Schuss von Hamburgs Aziz Bouhaddouz das mögliche 0:2. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Orlishausen mit einer starken Rettungstat dafür, dass ein Kopfball von Bouhaddouz am Aluminium landete. Dann tanzte Sahin den total trägen Jordi Figueras aus, passte nach innen, wo Waldemar Sobota locker einlochte: 2:0 (49.). Peinlich war das Abwehrverhalten beim 3:0 der Gastgeber durch Bouhaddouz: Kein Karlsruher attackierte, alle eskortierten den Paulianer. Wer glaubte, schlimmer geht's nimmer, sah sich getäuscht: Figueras patzte erneut und verhalf Bouhaddouz zu dessen zweitem Treffer. Bouhaddouz narrte nach 79 Minuten die komplette KSC-Abwehr - 5:0. Die Stimmung bei den Badenern? Am Tiefpunkt. Die Aussichten? Düster. Verliert der KSC auch die nächste Partie am Samstag zu Hause gegen Hannover 96, dann wird es unruhig im Wildpark. Doch Sportchef Kreuzer versuchte, trotz des Debakels Zuversicht zu verbreiten: "Ich weiß, was die Mannschaft kann, das wird sie wieder zeigen."

