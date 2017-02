"Nicht zweitligatauglich": KSC im Abstiegssog

Vor der Partie beim FC St. Pauli strahlte Trainer Mirko Slomka Zuversicht aus. "Wir haben uns in den letzten Spielen stetig verbessert", attestierte er seiner Mannschaft - trotz zweier Niederlagen in Folge. Aber von Verbesserung war bei der Klatsche, beim peinlichen 0:5-Debakel am Millerntor nichts zu sehen. Dementsprechend war Slomka auch bedient. "Pauli war in allen Mannschaftsteilen besser. Eine ganz bittere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten, wir sind nur hinterhergelaufen. Wir machen Pauli stark und uns klein." So klein, dass der KSC jetzt auf einem Abstiegsplatz dahindümpelt, von den Kiez-Kickern überholt wurde.

Die St. Paulianer zogen auch am KSC vorbei, weil sie mehr liefen als die Badener. Der KSC lieferte, wie schon gegen Union Berlin, eine mäßige Laufleistung ab. 115,8 Kilometer - Ligamittelmaß. Die Gastgeber rannten vier Kilometer mehr. Wohl auch in den entscheidenden Phasen.

Aufseiten der "Blau-Weißen" war eine permanente Unsicherheit zu spüren. Angst bei den Pässen, Angst bei den entscheidenden Zweikämpfen, den wichtigen Sprints - eigentlich logisch, dass man einen Fünferpack kassierte. Moritz Stoppelkamp brachte Auftritt und Auswirkungen auf den Punkt: "So spielt ein Absteiger! Was wird da abgeliefert haben, das war unterirdisch. So sind wir nicht zweittauglich."

Auch Sportdirektor Oliver Kreuzer hatte mehr erwartet, lag mit seinem Tipp für den Ausgang des KSC Spiels bei den Kiez-Kickern weit, weit daneben. "Das Spiel endet 0:0, vielleicht 1:1", sagte er noch kurz vor dem Anpfiff und begründete seinen Ergebnistipp: "Mehr Tore fallen nicht, denn beide Angriffsreihen haben bisher nicht für Furore gesorgt." Weit gefehlt: Die Gastgeber sorgten für Furore, rannten, kämpften - zerlegten den KSC, machten die Badener phasenweise lächerlich. Beim 1:0 stand ein halbes Dutzend KSC-Akteure Spalier. Man hatte das Gefühl: Anstatt zu attackieren, wollten einige eher Pauli applaudieren. Die auf vier Positionen umgestellte Elf war ab diesem Zeitpunkt in allen Belangen unterlegen.

Besonders bedrückend: Der Abwärtstrend der Fächerstädter nimmt immer mehr Fahrt auf. Zuletzt vier Spiele ohne Sieg, drei Niederlagen in Folge. Und: Zwölf Gegentreffer musste der KSC 2017 schon hinnehmen. Die Badener mutieren immer mehr zur Schießbude der Liga. Und: Akteure wie Dennis Kempe, Bjarne Thoelke oder auch Jordi Figueras sind völlig außer Form und werden so zur Gefahr für das eigene Team.

Sportchef Kreuzer versuchte, die Wogen nach dem Absaufen auf Pauli zu glätten. "Wir haben drei Punkte verloren. Keine neun. Ich glaube noch immer an den Klassenerhalt", beteuerte er. "Allerdings gelingt das nicht mit der Leistung, die wir in Hamburg gezeigt haben. Aber ich weiß, das Team kann mehr und das wird es wieder zeigen. Schon am Samstag gegen Hannover." Da müsse man aber "präsenter sein. Nicht immer einen Schritt zu spät kommen". Es klingt schon ein wenig nach Durchhalteparolen, wenn Kreuzer erklärt: "Wir haben noch zwölf Spiele, alles ist noch möglich." Trainer Slomka nimmt Kreuzer aus der Kritik: "Ich sehe täglich, wie er arbeitet. Ich bin bei jeder Sitzung dabei. Die Ansprache stimmt." Er habe keine Zweifel an Slomka. (pepu)