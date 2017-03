Pumas wollen richtig angreifen

Den Auftakt machen am Samstagnachmittag der MSF Tornado Kierspe und der MBC Kierspe, die sich in der ersten Pokalrunde gleich zum Derby treffen. Die Tornados wollen in der neuen Saison wieder angreifen. Ziel ist der Staffelsieg im Norden. Jan Berner verließ zwar den MSF in Richtung Seelze, dafür wechselte Dennis Liebethal aus Pattensen zu den Sauerländern. Beim MBC will man die junge Mannschaft weiter aufbauen und einw gute Rolle in der Liga spielen. Für beide Teams ist der Pokal die erste Standortbestimmung. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Zeitgleich empfängt der MSC Comet Durmersheim den 1. MBC 70/90 Halle. Hier sind die Rollen klar verteilt: Der Südligist geht ab 15 Uhr als klarer Favorit in die Partie gegen die Gäste aus der Nordliga. Allerdings findet die Partie nicht im Durmersheimer Oberwaldstadion statt, sondern in Erwin-Schöffel-Stadion in Mörsch. Der MSC Comet muss zum MSC Taifun ausweichen, da die heimische Platzanlage noch nicht bespielbar ist. Durmersheim muss wohl zudem auf den verletzten Norman Brunner verzichten.

Eine halbe Stunde später ertönt in Malsch der Anpfiff zur Partie MSC Malsch gegen den MBV Budel. In der reinen Südliga-Partie treffen sich zwei Teams auf Augenhöhe. Beim MSC Malsch freut man sich auf Neuzugang Alexander Kleinbichler, der vom MSC Comet gewechselt ist. Los geht's um 15.30 Uhr.

Um 16 Uhr steht am Samstagnachmittag dann die dritte Pokalpartie auf dem Programm. Dann wird Titelverteidiger MSC Ubstadt-Weiher ins Geschehen einsteigen und empfängt den MSC Jarmen in der Motoball-Arena. Auch hier ist die Favoritenrolle klar verteilt. Der deutsche Meister wird sich im Hinspiel gegen die Gäste aus dem hohen Norden eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel herausspielen. Jarmen wird sich aber sicherlich so teuer wie möglich bei den Spargelstädtern verkaufen.

Der MSC Puma Kuppenheim will sich ab 17 Uhr ebenfalls ein gutes Polster für das Rückspiel herausschießen. Der Gegner MSC Kobra Malchin wird es sicherlich schwer haben, im Stadion an der Eichetstraße etwas Zählbares mitzunehmen. Kuppenheim will in diesem Jahr noch einmal richtig angreifen. Zwar verließ Holger Schmitt den MSC Puma in Richtung Suma Troyes, mit Dominik Mückenhaus vom MSC Taifun, Sören Gerber aus Ubstadt-Weiher und Alexander Merz vom MSC Malsch haben sich die Kuppenheimer verstärkt. Die Kobras wollen dem großen Favoriten zumindest ein wenig ärgern. "Wir konnten zwar aufgrund der Witterung erst zwei Mal trainieren, allerdings werden wir auf jeden Fall versuchen, den Pumas so lange wie möglich das Spiel schwerzumachen", so Malchins Michel Kühnel.

Am Sonntagnachmittag stehen dann noch zwei Partien an. Um 15 Uhr empfängt der 1. MSC Seelze den MSC Philippsburg. Seelze hat sich in den beiden Testspielen gegen MSC Pattensen viel Selbstvertrauen geholt. 18:3 und 14:1 hieß es jeweils am Ende. Seelze ist schon gut in Form. Mit Jan Berner hat sich der Nordmeister zudem noch gut verstärkt. Der MSC Taifun Mörsch will mit einem klaren Sieg gegen den MSC Pattensen den ersten Schritt in die zweite Runde machen. Der Rekordmeister ist klarer Favorit. Der MSC Pattensen muss sich nach einigen Abgängen erst noch finden. Auch hier ertönt der Anpfiff um 15 Uhr. (tm)