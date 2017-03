Goerigk krault zu zwei Titeln Zusammen mit Cheftrainer Rudi Schulz waren einige Athleten des Schwimmteams des TV Bühl nach Dresden zu den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften über die langen Strecken gereist - mit durchschlagendem Erfolg: Giulia Goerigk kehrte als zweifache Jahrgangsmeisterin nach Bühl zurück. Für diese hochrangigen Titelkämpfe hatten sich sieben Bühler Athleten qualifiziert, um den süddeutschen Großvereinen die Stirn zu bieten. Leider musste Marie Scholz (Jahrgang 2005) bereits im Vorfeld krankheitsbedingt absagen. Langstreckenspezialistin Giulia Goerigk (2002) reiste dafür in bestechender Form in die sächsische Landeshauptstadt, um dort ihre Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Ungefährdet siegte sie auch dieses Jahr wieder in ihrer Altersklasse über 400 Meter Lagen (5:02,36 Minuten) und 800 Meter Freistil (9:14,23). Diesen beiden Goldmedaillen ließ sie noch einen sechsten Platz über 1500 Meter Freistil in der Gesamtwertung mit allen Jahrgängen folgen. Wieder einmal unterstrich das Bühler Talent damit seine Ausnahmestellung im süddeutschen Raum. Ebenfalls erfolgreich unterwegs war Rik Tausend (2004) über die 1500-Meter-Freistilstrecke. Der Zwölfjährige war während der vergangenen Wochen immer besser in Form gekommen und freute sich in seinem Jahrgang über einen hart erkämpften siebten Platz in 18:40,63 Minuten. Nathalie Gutheil (2003) hatte sich für beide Langstrecken qualifiziert. Besonders schnell absolvierte sie die 400 Meter Lagen, wo sie sich nach 5:28,40 Minuten als Zehnte platzierte, über 800 Meter Freistil belegte sie in 9:58,64 Minuten Platz 17. Emely Kölmel (2003) wollte sich ihren Start in Dresden nicht nehmen lassen, reiste jedoch krank und mit Trainingsrückstand an. Sie startete gemäß dem olympischen Gedanken "dabei sein ist alles" und schlug über die 400 Meter Lagen nach 5:45,46 Minuten an. Zum ersten Mal bei den süddeutschen Titelkämpfen über die langen Strecken dabei waren auch Philippa Seiler (2004) und Hanna Seiter (2005). Seiler hatte sich für das 800-Meter-Freistilrennen qualifiziert und wurde mit 10:27,60 Minuten 20. Das Bühler Küken Hanna Seiter startete über 400 Meter Lagen (6:00,34) und 800 Meter Freistil (10:59,44) und wurde mit den Plätzen 15 und 16 belohnt. Im Vergleich mit den großen Vereinen wie Leipzig oder Dresden mussten sich die Bühler mit ihren Ergebnissen keineswegs verstecken, so dass Athleten und Trainer nun voller Elan intensive Trainingswochen zur Vorbereitung der nächsten Großereignisse in Angriff nehmen. (red)

