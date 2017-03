Gelungene Generalprobe vor den Landesmeisterschaften Insgesamt 26 Ju-Jutsukas des Jiu-Jitsu Kampfsportvereins Rastatt waren beim Pokalturnier in Sontheim am Start. Für die Kämpfer aus der Barockstadt diente der Wettkampf als Generalprobe vor den Landesmeisterschaften, die am 11. März in Esslingen ausgetragen werden. Eine echte Herausforderung war es für die kleinsten Athleten (Jugend U8 und U10) des JJKSV, die zum ersten Mal Wettkampfluft schnuppern durften. In der Jugend U8 bis 28 Kilogramm unterlag Nikita Neverovski lediglich seinem Gegner aus Walldorf und wurde Zweiter. Der fünfjährige Diego Quintieri - der jüngste des Tages - belegte in der gleichen Klasse den dritten Platz. Elias Fernandez Gnand, eigentlich auch Jugend U8, musste eine Kategorie höher in der Klasse bis 40 Kilo starten. Er konnte gegen die ältere Konkurrenz gut mithalten und wurde Dritter. In der Jugend U 10 bis 26 Kilo waren drei Rastatter Athleten am Start. Am besten kämpfte Max Konrad, er unterlag denkbar knapp im Finale gegen Marvin Krieger vom Albstädter Budo Club. Artur Borodin wurde Vierter, Lukas Horning Fünfter. In der Klasse bis 30 Kilo wurde Nick Schmidt Dritter und Niclas Maksimovic Vierter. In der Jugend U12 bis 30 Kilo belegte Andrei Pantiru Platz vier. Dritter wurde Jonas Lüders bis 40 Kilo. Karim Bejaoui unterlag im Finale in der Klasse bis 59 Kilo und wurde Zweiter. Auf dem gleichen Platz landete Aischa Rezgui in der Klasse bis 48 Kilo, ihre Vereinskollegin Samira Koch wurde Zweiter. Amina Rezgui wurde Fünfte in der Klasse bis 40 Kilo. Bei der Jugend U15 setzten sich Simon Kijas bis 55 Kilo und Alexander Weit bis 37 Kilo durch. Ebenfalls bis 55 Kilo wurde Nico Dewald Dritter. Lucas Strittmatter unterlag in der Klasse bis 45 Kilo seinem Gegner aus Mühlbachtal. Maxim Weit wurde bis 34 Kilo Fünfter. Drei Rastatter Athleten tragen in der Jugend U18 in der Klasse bis 66 Kilo an. Dabei teilten sie sich alle Podestplätze. Daniel Zmeev setzte sich an die Spitze, Daniel Bauder wurde Zweiter, Luca Baroncino Dritter. Erika Ernst wurde in der Klasse bis 52 Kilo Zweite, Daniela Wereschagin Vierte. In der Jugend U21 wurde Sarah Gangl Fünfte. Im Duo-Wettbewerb belegten Luana Baroncino mit Partner Simon Kijas den ersten Platz. Aischa Rezgui und Lucas Strittmatter wurden Zweite, Samira Koch mit Partnerin Amina Rezgui Dritte. Das Trainerteam ist laut Mitteilung mit den Leistungen seiner Athleten sehr zufrieden und zuversichtlich, auch bei den Landesmeisterschaften gut abzuschneiden. (red)

