Die Spitze ist noch in Reichweite

Zwölf Spiele in elf Wochen: In der Landesliga starten die 15 Vereine am Wochenende wieder in die Vollen. Wobei der VfB Bühl und SV Sinzheim auch noch ein Nachholspiel in petto haben. Für den VfB kann dies durchaus noch das Zünglein an der Waage sein, denn bei sechs Zählern Rückstand auf den überraschenden Tabellenführer TuS Durbach sind die Plätze eins und zwei durchaus noch in Reichweite. Und der Zweite Schutterwald gastiert morgen im Hägenich.

"Wir müssen nach dem 3:0 im Nachholspiel gegen Durmersheim weiter Akzente setzen. Gegen Schutterwald können wir nun ein Ausrufezeichen setzen, auch wenn es noch kein entscheidendes Spiel ist. Der Auftakt war gegen Durmersheim okay, es geht aber immer besser. Wir wollen möglichst schnell wie im Nachholspiel wieder den Türöffner finden", sagt Trainer Jürgen Schnurr vor dem ersten seiner letzten 13 Partien auf der VfB-Bank.

Punktgleich mit dem VfB kann sich auch noch Aufsteiger Rastatter SC/DJK Hoffnungen auf den großen Coup machen. Dann sollte aber der Auftakt gegen den freilich verstärkten Abstiegskandidaten SV Oberkirch gelingen. "Wir wollen uns so schnell als möglich absichern nach hinten, der Abstand nach oben ist zweitrangig. Wir hatten freilich keine gute Vorbereitung", bilanzierte Coach Hubert Luft die lange Pause.

Ein gutes Omen gibt es für die BT-Mittelbaden-Hallenkönige bezüglich des Gegners aber auf alle Fälle. Luft: "Im Hinspiel gelang uns der erste Sieg in der Landesliga überhaupt. Danach ist der Knoten geplatzt." Für einen Aufsteiger wurden die Erwartungen trotz des etwas mageren Jahresabschlusses 2016 weit übertroffen, und der Angriff auf die Spitzenplätze scheint nicht unmöglich zu sein.

Rot-Weiß Elchesheim startete bereits vor zwei Wochen im Nachholspiel gegen Altdorf erfolgreich ins neue Punktspieljahr. "Moralisch hat uns der Dreier gutgetan. Das lässt uns etwas durchschnaufen. Das gleiche Engagement wird nötig sein, um in Ottenau zu bestehen und möglichst bald die 30-Punkte-Marke zu knacken", sagt Spielertrainer Florian Huber vor dem Auswärtsderby. Im Hinspiel gab es ein 1:1. "Wir haben uns schon früher in der Bezirksliga gegen die immer schwer getan. Die sind nicht zu unterschätzen", so Huber.

Ottenaus Übungsleiter Thomas Gerold, der mit seinem Team einen Zähler hinter Elchesheim platziert ist, will in den letzten Monaten seiner insgesamt sechsten Spielzeit bei der SVO "nicht mehr in akute Abstiegsgefahr geraten. Es sollen möglichst drei letzte Monate zum Genießen sein". Wie bei den meisten anderen Vereinen auch war die Vorbereitungszeit keine leichte. "Wir haben nur auf Hartplätzen trainieren können. Trotzdem sind wir hoffentlich gewappnet für die Rot-Weißen."

Der in der Vorrunde leidgeplagte SV Sinzheim könnte mit einem Heimsieg gegen Niederschopfheim ein sattes Neun-Punkte-Polster zwischen sich und dem Vorletzten legen. "Für uns ist Wiedergutmachung angesagt für das 2:6-Debakel im Hinspiel. Spielertrainer Kalischnigg ist der Erfolgsgarant beim Gegner. Ihn müssen wir in den Griff kriegen, er hat uns im Hinspiel viel Ärger bereitet", sagt SVS-Coach Andreas Lamprecht vor dem Aufgalopp im Heimspiel. Ohne Sorgen geht es aber auch bei ihm nicht: Wachter (Bänderriss), Merkel (Kreuzbandriss) und Torwart Herrmann (Bandscheibenvorfall) werden ihm noch einige Zeit nicht zur Verfügung stehen. Für letztere Position muss der erfahrene Rodriguez aushelfen. Für Schlusslicht Phönix Durmersheim wird im Heimspiel gegen den Drittletzten Hausach eine der wenigen verbleibenden Chancen bestehen, nochmals ein Erfolgserlebnis zu genießen.