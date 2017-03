"Wir sind ja chronische Spätzünder" Es wäre ein perfektes Geburtstagsgeschenk für Andy Mauderer. Der Stürmer des Eishockey-Regionalligisten ESC Hügelsheim feiert heute seinen 34. Geburtstag. Und heute muss der ESC zum Auftakt des Playoff-Halbfinales beim Hauptrundenmeister und Titelfavoriten Eisbären Heilbronn antreten. Seit insgesamt 14 Jahren jagt der Routinier, der seine Eishockey-Ausbildung beim EHC Freiburg absolvierte, im Hügelsheimer Trikot dem Puck hinterher. BT-Redakteur Michael Ihringer unterhielt sich mit Mauderer, der in der Hauptrunde 17 Punkte (sieben Tore, zehn Vorlagen) verbucht hat. Interview BT: Herr Mauderer, hätten Sie einem Anfang November als Schlusslicht den Vogel gezeigt, wenn man Ihnen prophezeit hätte, dass Ihr die Playoffs noch erreicht? Andy Mauderer: Definitiv nicht, weil das Potenzial in der Mannschaft ganz klar vorhanden war. Es waren Kleinigkeiten, die umgestellt werden mussten, das haben wir erfolgreich praktiziert. Natürlich brauchte es eine Initialzündung, das war damals das Auswärtsspiel in Schwenningen, von da an lief es. BT: Dennoch: Wie ist diese Aufholjagd möglich gewesen? Mauderer: Ich bin ja jetzt schon eine Weile hier dabei. Wir sind ja chronische Spätzünder, von daher war diese Situation kein Neuland für uns. Da das Potenzial vorhanden war, war auch klar, dass es irgendwann wieder klappen musste mit den Siegen. BT: Können Sie dieses Spätzünden dennoch im Rückblick schlüssig erklären, nachdem die Verantwortlichen doch von der besten Vorbereitung, die es jemals hier gab, gesprochen hatten? Mauderer: Es ist wirklich schwierig zu erklären. Ich glaube, dass es wirklich nur an Kleinigkeiten lag. Es musste einiges umgestellt werden, die Automatismen mussten ineinander übergreifen. Wir hatten zudem einige junge Spieler, die integriert werden mussten. Es war von daher auch nicht ganz verwunderlich, warum es so schlecht begann. Aber was soll's, abgerechnet wird eben zum Schluss. Wir sind jetzt da, wo wir hinwollten: in den Playoffs. BT: Ist die Mannschaft am Tiefpunkt zusammengewachsen? Mauderer: Wenn man von Zusammenwachsen spricht, dann müsste ja vorher ein Auseinanderleben erfolgt sein. Das war aber nicht der Fall. Einige Dinge wurden angesprochen, Führungsspieler haben das Wort ergriffen, haben auch gewisse Prozesse angeleiert. Wie man sieht, hat das dann gefruchtet. Irgendwann ist es auch an der Zeit, dass das Modul ,Jugend forscht' ein bisschen in der Hintergrund rückt, und die Erfahrung in den Vordergrund gestellt wird. BT: Das heißt, auch ESC-Urgestein Andy Mauderer hat das Wort ergriffen... Mauderer (lacht): Nein, in diesem Fall habe ich mich dezent zurückgehalten. BT: Sie und die erfahrenen Kanadier sind dennoch auch als Mentoren gefordert... Mauderer: Das Talent der jungen Spieler ist ja zweifellos da. Es liegt dann an den älteren Spielern, dies in eine Richtung zu lenken, das Potenzial herauszukitzeln. Wenn das gelingt, hilft einem der frische Wind auf dem Eis sicher weiter. Wir hatten dann ja auch die Phase mit zehn Siegen in Folge. Das ist dann auch für einen jungen Spieler ein Superfahrwasser, auf dem man gerne weiter schwimmt. BT: Hat auch der Trainer an seiner Arbeitsweise im Saisonverlauf einiges verändert? Mauderer: Eigentlich weniger. Die Trainingsarbeit war permanent gleich. Natürlich hat er sich etwas bei der Reihenzusammenstellung versucht, zwangsläufig auch wegen Verletzungen. Der Erfolg, egal wie er letztlich zustandekam, gab auch ihm letztlich recht. Und jetzt müssen wir eben schauen: Wer das letzte Spiel gewinnt, wird Meister. BT: Und wieder einmal geht es gegen Heilbronn, den vermeintlich stärksten Gegner. Habt Ihr da überhaupt eine Chance? Mauderer: Ein ganz klares ja. Wir sind die einzige Mannschaft in der Liga, die die Eisbären Heilbronn wirklich ärgern kann. Wir gewinnen jedes Jahr gegen die, auch in dieser Saison klappte es wieder im Auswärtsspiel. Vielleicht ist das auch ein kleiner Vorteil, weil wir zunächst auswärts antreten müssen. BT: Das Problem ist aber, dass Ihr zweimal gegen die gewinnen müsst... Mauderer: Richtig, aber umso länger eine Serie Bestand hält, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendwann endet. Und genau deshalb fahren wir einmal oder eben maximal zweimal nach Heilbronn und hoffen danach, dass wir im Finale stehen. Was natürlich sehr wichtig ist: Im letzten Duell fielen von insgesamt neun Toren acht in Überzahl. Das heißt ganz klar, dass diszipliniertes Verhalten auf dem Eis, aber auch in den Köpfen wichtig ist. Heilbronn hat natürlich das größere Talent, aber Talent rückt jetzt in den Playoffs etwas in den Hintergrund. Jetzt braucht es Wille, Einsatz, Leidenschaft, konsequentes Handeln. BT: Einige Experten gingen davon aus, dass Heilbronn diese Saison nicht mehr so dominant wie in den Vorjahren auftritt. Jetzt sind sie doch wieder Tabellenerster geworden. Wie ist Ihre Einschätzung? Mauderer: Die haben die gleiche Qualität wie in den Vorjahren, die anderen Mannschaften haben sich aber verstärkt. Dadurch ist das Feld auch zusammengerückt, jeder kann jeden schlagen. Dadurch ist die Liga auch interessanter geworden. Das führte natürlich dazu, dass man mit einer Serie in der Tabelle zurückkommen kann, wenn man den Saisonstart wie wir verschläft. BT: Ist es ein Vorteil, als Außenseiter ins Duell zu gehen? Mauderer: Natürlich, Heilbronn hat den ganzen Druck, wenn der Erste gegen den Vierten antritt. Die wissen vor allem, dass sie bis zur letzten Minute hochkonzentriert gegen uns spielen müssen, da man auch in der letzten Minute gegen uns noch verlieren kann. Das haben wir schon bewiesen. BT: Bleiben Sie mit nun 34 Jahren auch in der nächsten Saison weiter am Puck? Mauderer: Also wechseln werde ich mit Sicherheit nicht mehr. Ich habe vergangene Woche meine Frau gefragt, was sie zum Karriereende so meint. Sie sagte: ,Was soll ich denn mit dir zu Hause anfangen'. Von daher... Mein Ziel ist es, meinen Sohn irgendwann hier über das Eis zu schieben. So lange werde ich noch spielen. Ich habe auch schon unseren Sportvorstand Pascal Winkel gefragt, ob die Nummern 35, 36 oder 37 noch frei wären. Da gibt es keine Hürden. BT: Für die eigene Nummer 34 ist unter der Hallendecke ja noch genügend Platz... Mauderer: Genau. Wir haben extra das Hallendach freigelegt, damit wir reichlich Platz haben.

