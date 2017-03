Heimstärke trifft auf breite Brust

Die fünfte Jahreszeit ist zwar beendet, doch in der Handball-Landesliga gehen die "tollen Tage" weiter und erreichen am Sonntag mit dem absoluten Knaller ihren vorläufigen Höhepunkt. In der engen Schwarzwaldhalle, in der zudem Harzverbot herrscht, erwartet der Tabellenzweite ASV Ottenhöfen (28:8) Spitzenreiter SG Steinbach/Kappelwindeck (30:6) zum absoluten Gipfeltreffen.

Mehr Landesliga-Handball geht nicht, denn zu erwarten ist ein Duell auf Augenhöhe. Entscheidend wird wohl die Tagesform sein. Jedenfalls ist ein Ergebnis wie im Hinspiel, als die SG mit 38:29 gewann, nicht zu erwarten. Zumal der ASV vor eigenem Publikum noch ungeschlagen ist.

"Für uns ist dieses Spiel eine echte Herausforderung. Wir wollen den Tabellenführer unbedingt schlagen. Wir haben ja aus dem Hinspiel, als wir 38 Tore kassierten, noch etwas gutzumachen", ist Ottenhöfens Trainer Sigurjon Sigurdsson davon überzeugt, dass sein Team die Partie "mit der Unterstützung der Fans" gewinnen kann.

SG-Trainer Markus Ullrich freut sich mit seinen Jungs auf "ein schönes Highlight" und rechnet mit einer engen Partie. "Das wird natürlich ganz schwer, weil der ASV einen guten Lauf hat und in eigener Halle eine Macht ist. Aber wir treten als Spitzenreiter mit breiter Brust an und wollen auch in der Höhle des Löwen gewinnen." Schließlich soll im Steakhouse von Furschenbach hinterher zünftig gefeiert werden. Zuvor werden die Rebländer allerdings Schwerstarbeit leisten müssen. Zwar verfügt die SG wohl über den besten Rückraum der Liga, dafür hat der ASV aber Vorteile über die Außen und am Kreis. Erwischt Steinbachs Schlussmann Stefan Meßmer allerdings einen Sahnetag wie beispielsweise in Ottersweier, dann wird es der ASV sehr schwer haben. Gewinnt die SG das Topspiel, dann dürfte in Sachen Meisterschaft eine Vorentscheidung gefallen sein. Wovon Markus Ullrich allerdings nichts hören will: "Wir haben noch viele schwere Aufgaben vor uns."

Reichlich Prügel musste die TS Ottersweier (17:19) in den beiden vergangenen Spielen einstecken, im Bezirksderby gegen die HR Rastatt/Niederbühl (14:22) soll das Punktekonto nun wieder ausgeglichen werden. "Das Spiel ist für uns richtungsweisend, denn ab Rang fünf beginnt die Abstiegszone", fordert TSO-Trainer Hans-Peter Knopf einen Heimsieg, zumal die 21:30-Klatsche aus dem Vorspiel noch nicht vergessen ist.

"Ich gehe deshalb davon aus, dass sich die TSO revanchieren will", rechnet HR-Coach Martin Ehrentraut mit einem "brutal schweren Spiel", denn er muss Jan Wenzel und Alex Kugele ersetzen. "Eine Chance hat man aber immer."

Ein weiteres Bezirksderby steht in Achern an, denn der TuS Großweier (16:20) erwartet die HSG Hardt (17:19). Beide Teams befinden sich also in der gefährdeten Zone, wobei der TuS zuletzt mit dem Sieg in Oppenau seine Talfahrt bremste. In Oppenau wurde danach Trainer Ivan Majstorovic entlassen, verantwortlich ist jetzt Peter Kovacs. HSG-Trainer Mathias Eisele muss zwar Finn Brunk und Samuel Huber (beide Grippe) ersetzen, hofft aber dennoch auf einen Erfolg: "Wir werden alles versuchen."

Eindeutig nach unten zeigt die Formkurve der Oberliga-Reserve des TV Sandweier, die auch in Ohlsbach (beide 18:;16) nur schwer zu Punkten kommen dürfte.