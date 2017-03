Ziemlich beste Feinde

Es ist kein Derby im klassischen Sinn, das Verbandsliga-Duell zwischen dem SV Linx und dem SV 08 Kuppenheim. Aber es ist eine alte Fehde, emotionsgeladen und mit viel Zündstoff. Schon allein der Wechsel von Alexander Merkel vor der Runde nach Linx und der heftige Flirt des SVL mit den Ex-Spielern Nico Westermann und Faruk Karadogan machen das kleine Derby zum Duell zweier ziemlich bester Feinde. Natürlich nur auf dem Platz, mit Ball und in einem sportlich fairen Rahmen.

Die Ausgangslage ist klar: Während es morgen im Hans-Weber-Stadion für den Vierten SV Linx (47:32 Tore/35 Punkte) angesichts der Tabellensituation (Spitzenreiter FC Denzlingen hat 21 Punkte Vorsprung, der FFC 20 und der FC 08 Villingen deren 15) überwiegend ums Prestige geht, ist der SV 08 Kuppenheim (sieben Punkte überm Strich) noch längst nicht aller Abstiegssorgen ledig. Beide Kontrahenten haben am vergangenen Samstag beste Eigenwerbung für diesen Verbandsliga-Klassiker betrieben. Der SVL gewann das für ihn eminent wichtige Derby beim Kehler FV mit 2:0, der SV 08 erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SV Solvay Freiburg souverän (4:0). Die Fans können sich also auf ein Fußball-Spektakel freuen.

Ein ganz besonderes Spiel ist es für Sascha Reiß. Der Trainer des SV Linx ist gebürtiger Kuppenheimer, der SV 08 ist seine fußballerische Heimat. Während der 90 Minuten wird sein Herz allerdings nur für den SVL schlagen. "Ich freue mich natürlich auf das Spiel gegen meinen Heimatverein, aber zu verschenken haben wir nichts. Wir wollen endlich wieder einen Heimsieg einfahren und den vierten Platz mit aller Macht verteidigen", macht Reiß unmissverständlich klar. Für Daniel Künstle hütet Norman Riedinger (Meniskusverletzung) wieder das Tor. Angeschlagen sind Narek Sermanoukian und Rico Schmider.

Besonders motiviert wird Alexander Merkel im Spiel gegen seine ehemaligen Kameraden sein. Er ist der neue Kopf der Linxer Mannschaft, und wenn es sein muss, trifft er auch - wie in Kehl zum 2:0 - mit demselben. Auch Kunstschütze Pierre Venturini hat eine 08-Vorgeschichte: Der Rückkehrer in der Winterpause war in der Saison 2015/2016 an den "Jagdszenen in Kuppenheim" maßgeblich beteiligt gewesen. Er war danach zunächst vom Verein suspendiert, dann aber wieder begnadigt worden. Per Freistoß gegen den SV 08 zu treffen, wäre für Venturini nun wohl eine große Genugtuung.

Ebenfalls richtig heiß auf dieses Duell sind auch die Kuppenheimer Denis Kolasinac, Armin Karamehmedovic, Nico Westermann und Faruk Karadogan, die schon ihre Kickstiefel für den SVL geschnürt haben. Der neue Trainer Viktor Göhring kennt die Vergangenheit dagegen nur vom Hörensagen. "Ich weiß das alles, aber es tangiert mich nicht. Es ist ein prestigeträchtiges Derby, auf das man sich einfach freut. Außerdem haben die Kuppenheimer in Linx in der Vergangenheit meist gut ausgesehen", sagt Göhring. Er tritt allerdings auch auf die Euphoriebremse. "Wir haben mit dem 4:0 gegen den SV Solvay Freiburg nur unsere Pflicht erfüllt. Gegen Linx wird das ein komplett anderes Spiel", warnt Göhring. Der 36-jährige Vorbereiter zum 1:0 und Torschütze zum 2:0 gegen Freiburg wird sich erneut selbst aufstellen. Westermann hat seine Gelb-Rot-Sperre abgebrummt und rückt wieder in die Stammformation. Emanuele Giardini ist nach seiner Knieverletzung zumindest wieder im Kader.